EMPREGO? PAT oferece 202 vagas nesta segunda (18)

1. ARMADOR DE FERRAGENS: Vaga para trabalhar em Pinhal. Necessária experiência na função. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação, piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente.

2. ASSENTADOR DE BLOCOS: Vaga para trabalhar em Pinhal. Necessária experiência com assentamento de blocos de concreto. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação, piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente.

3. ASSISTENTE DE MARKETING: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos e coreldraw e photoshop. Ser pró-ativo. Ensino médio completo. CNH: B

4. AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE: Auxiliar no controle de qualidade em empresa de fundição de metais. Ter conhecimento em desenho mecânico, metrologia, interpretação de desenhos e instrumentos de medições. Ensino médio completo.

5. AUXILIAR DE LIMPEZA: Necessária experiência na função. Ter pontualidade, ser proativa e organizada. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho (empresa oferece ajuda de custo). Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

6. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Trabalhar em Mogi Mirim.Fazer o abastecimento da esteira dos pneus que serão enviados para o triturador. Auxiliar na máquina de corte de pneus e encaminhar os pneus cortados para o triturador quando necessário. Auxiliar na inspeção visual das cargas no setor de carregamento. Arrumação, organização e limpeza do setor. Serviço pesado. Ensino fundamental completo. CNH: AB

7. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Experiência em rotinas de produção industrial e habilitação para operador de empilhadeira. Auxiliar linha de produção de fertilizantes, trabalho braçal. Embasamento de embalagens, rotulagens e maquinários. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

8. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: (Temporária – 90 dias). Conhecimento em produção e manuseio de máquinas, equipamentos em pesos e medidas. Operações básicas matemáticas. Ter disponibilidade de se locomover até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo.

9. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar no embasamento de produtos, colocar rótulos, tampas, caixas, contagem de estoque e demais atividades inerentes a função. Ensino médio completo. CNH: B

10. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Profissional para auxiliar na linha de Produção em empresa de Fundição de Metais. Trabalhador precisa ter 1,85mts de altura (devido equipamentos do setor ficarem no alto). Necessário conhecimentos na área. Ensino médio completo.

11. AUXILIAR DE MARCENEIRO: Necessário conhecimento mínimo com máquinas anuais, furadeira, serra tico-tico, plaina, entre outras. Ter comprometimento. Ensino fundamental completo. CNH: B

12. AUXILIAR DE RETÍFICA: Preparar peças e efetuar lavagem das mesmas. Mais atividades inerentes a função. Escolaridade Indiferente. CNH: AB

13. AUXILIAR LABORATÓRIO QUÍMICO INDUSTRIAL: Trabalhar em empresa de Fundição de Metais, ter habilidades com instrumentos de medição. Ensino médio completo, Técnico ou Superior em Química Industrial, formados ou cursando.

14. BORRACHEIRO: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Troca e conserto de câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigida. CNH: B

15. CALDEIREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ter experiência comprovada e conhecimento em Caldeiraria em Tanques e Reatores. Escolaridade não exigida.

16. CAMAREIRA DE MOTEL : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função. Camareira em motel. Trabalho noturno, das 22:00 as 06hs.Empresa oferece transporte e alimentação no local. Ensino médio incompleto.

17. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar Pinhal. Necessária experiência na função. Empresa oferece piso da categoria + bônus por produção, alojamento, transporte e alimentação. Escolaridade indiferente.

18. CONSULTOR DE VENDAS: Profissional irá realizar vendas, identificar a necessidade do cliente, orientá-lo com informações referentes aos produtos e financiamentos. Prospectar clientes. Ensino médio completo.

19. CONTROLADOR DE ACESSO: Trabalhar em Estiva Gerbi. Experiência na função.Ser proativo e organizado, ter pontualidade, conhecimentos em informática. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho (empresa oferece ajuda de custo).Vaga masculina . Ensino médio completo

20. CONTROLADOR DE ACESSO: Experiência na função. Ser proativo e organizado, ter pontualidade, conhecimentos em informática. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho (empresa oferece ajuda de custo).Vaga feminina . Ensino médio completo.

21. COSTUREIRA EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessário experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Oferece transporte. Ensino alfabetizada.

22. CUIDADOR EM SAÚDE: Acompanhar os acolhidos em consultas médicas, orientação de cuidados com a higiene pessoal. Público atendido são pessoas em situação de rua. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso de Cuidador. CNH: B

23. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3D, solidworks. De 21 a 55 anos . Vaga masculina. Cursando ou concluído técnico ou tecnólogo na área de Engenharia Mecânica ou de Produção. CNH: AB

24. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES: Atuar como meio oficial eletricista. Instalação e manutenção em sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Experiência em carteira. Ensino fundamental completo. CNH: B

25. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em todos equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da Isso 9001, 14001 e OHSAS 18001. Demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo.

26. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário de estagiário, comissão por vendas ao ocorrer venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas. Vaga feminina.

27. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO): Necessária experiência comprovada em carteira como funileiro ou pintor automotivo. Ensino fundamental completo. CNH: B

28. INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS: Conhecimento e experiência em instalar som e acessórios automotivos . Escolaridade não exigida.

29. LAMINADOR: (Vaga Temporária- 45 dias até 03 meses, com possibilidade de efetivação). Preparam processos de laminação em fibra de vidro de metais, laminam barras e tubos, a quente e a frio, recuperam guias, montam cilindros e mancais, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de segurança, meio ambiente e saúde. Ensino fundamental completo.

30. LÍDER DE SETOR (ENCARREGADO DE ESTOQUE): Atuar como líder de setor. Assegurar o abastecimento e reposição dos produtos nas gôndolas corretamente. Zelar pelo atendimento em satisfação do cliente. Ensino médio completo.

31. MECÂNICO ELETICISTRA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstica e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

32. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

33. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece Custo alimentação e combustível para os candidatos de fora de Conchal. Escolaridade indiferente. CNH: AB

34. MESTRE DE OBRAS: Vaga para trabalhar em Pinhal. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação , piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente. Ter disponibilidade para viagens

35. MONTADOR DE ANDAIMES: (Vaga Temporária- 45 dias até 03 meses, com possibilidade de efetivação). Profissional que realiza a montagem e desmontagem de andaimes industrial para atender a demanda da obra. Realiza carregamento e descarregamento de peças de andaimes, inspeção de peças e ferramentas para uso nas montagens de andaimes: promove o armazenamento adequado de peças de andaimes nas frentes de trabalho e no canteiro. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Realiza atividades conforme procedimentos da empresa. Ensino fundamental completo.

36. MONTADOR INSTALADOR DE TOLDOS: Instalador de Toldos. Conhecimentos em ferramentas. Escolaridade indiferente. CNH: B

37. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

38. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessária experiência e disponibilidade de horário. Residentes de Mogi Guaçu com disponibilidade para dormir fora (caso necessário). Possuir veículo para se locomover até o trabalho. (Empresa oferece ajuda de custo). Idade até 45 anos. Ensino médio completo. CNH: D

39. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ensino médio completo. CNH: D

40. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ensino médio completo. CNH: E

41. MOTORISTA DE CAMINHÃO TANQUE: Necessária experiência na função. Possuir curso MOPP. Ensino fundamental completo. CNH: D

42. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK: Necessária experiência comprovada preferencialmente com caçamba. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

43. MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA: Necessária experiência comprovada como motorista e operador de betoneira. Residir em Mogi Guaçu. Ensino Fundamental completo. CNH: AD

44. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário saber usar roçadeira elétrica, máquina costal, soprador. Aparar grama e árvores. Serviço braçal. Ensino fundamental completo.

45. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de formação de operadores de Empilhadeira. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo. CNH: B

46. OPERADOR DE ESCAVADEIRA: Operador de equipamentos pesados com certificado. Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D

47. OPERADOR DE MÁQUINAS (FORNO) Desejável que possua experiência na função. Cursos na área. Escolaridade não exigida.

48. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto.

49. OPERADOR DE REATOR (PRODUTOS QUÍMICOS): Operador de reator em indústria química. Experiência na função comprovada em carteira. Ensino médio completo.

50. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: Necessário que possua curso na função. Dirigir máquina retro-escavadeira, de acordo com orientação da chefia. Abrir valas para instalação de rede de esgoto e elétrica, de acordo com planta ou desenhos recebidos. Manter a retro-escavadeira em condições ideais de uso. Solicitar manutenção quando necessário. Ensino fundamental completo. CNH: D

51. OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA: Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH:AD

52. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR: Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil, terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

53. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário possuir curso de aperfeiçoamento profissional de Programação, Preparação e Operação de Torno CNC e domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Ensino fundamental completo.

54. PEDREIRO: Necessária ampla experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

55. PEDREIRO: Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas. Ensino fundamental completo.

56. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Pinhal. Necessária experiência na função. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação , piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente. Ter disponibilidade para viagens.

57. PROGRAMADOR E CONTROLADOR DE MATERIAIS: Efetuar controle de materiais, operar sistema informatizado, verificar e fiscalizar produtos recebidos. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH: AB

58. SERRALHEIRO: Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais funções inerentes ao cargo. Ensino fundamental incompleto. CNH: B

59. SOLDADOR: Trabalhar em Mogi Mirim. (Vaga Temporária – 45 dias)..Possuir experiência na função. Escolaridade não exigida. CNH: B

60. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi: Efetuar manutenções e instalações de fibras ópticas. Residir em Estiva Gerbi. . Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B

61. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Efetuar manutenções e instalações de fibras ópticas. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B

62. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO: Necessária experiência comprovada na função. CRN ativo. Ensino médio completo e Técnico em Nutrição.

63. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência em vendas de roupas, atendimento ao cliente e caixa. Vaga feminina. Idade acima de 25 anos. Ensino médio completo. CNH: A.

64. VENDEDOR PORTA A PORTA: Necessária experiência como vendedor. Efetuar vendas de fibras ópticas. Ensino médio completo.

65. AJUDANTE DE FARMÁCIA: Exercer atividades referente a função. Ensino fundamental completo.

66. AUXILIAR DE RESTAURANTE, ATENDIMENTO, COZINHA, GARÇOM, LIMPEZA, SALÃO: Vaga para trabalhar no Estado de São Paulo. Não necessita ter conhecimento, empresa oferece treinamento. Na hora da entrevista , entrevistador detectará qual perfil a pessoa se encaixa. Oportunidade para quem procura o primeiro emprego. Ter disponibilidade para morar em outra cidade. Pessoas com 18 a 25 anos. Ensino médio completo.

67. PORTEIRO: Exercer atividades referente a função em hospital. Ensino fundamental completo.

