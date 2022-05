EMPREGO? PAT oferece 164 vagas de emprego nesta quarta (25)

164 vagas distribuídas em 31 ocupações

1. Ajudante de Cozinha: Ter conhecimentos na função. Auxiliar a cozinheira nas atividades necessárias, limpeza e organização do local. Ensino médio completo.

2. Atendente de Restaurante: Vaga para Estado de São Paulo. Empresa oferece oportunidade para quem procura primeiro emprego ou crescimento profissional. Não exige experiência. Candidatos com disponibilidade de viagens e mudança. Ensino médio incompleto.

3. Auxiliar de Expedição: Carregamento e descarregamento de produtos, controle de estoque de matéria prima, material auxiliar e produto acabado. Movimentação interna de IBC, limpeza e drenagem dos tanques, input de dados em formulário, planilha e erp, check list das empilhadeiras. Solicitar o reparo dos equipamentos da sua unidade .Ensino médio completo. CNH: B

4. Auxiliar de Limpeza: Efetuar limpeza de quartos e em geral. Ter atenção e agilidade. Ensino médio completo. Vaga feminina. Empresa oferece condução. CNH: AB

5. Auxiliar de Marceneiro: Necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais, furadeiras, serra tico-tico, plaina, entre outras. Ter comprometimento. Ensino fundamental completo. CNH: B

6. Cabeleleiro Penteador: Profissional na área ou cursando. Necessário ter seu próprio material. Ensino fundamental completo.

7. Caseiro: Efetuar cuidados gerais da chácara, como limpeza de folhas, cortar grama, limpar piscina, cuidar das galinhas e cachorro, entre outras atividades. Empregador prefere pessoas aposentadas que seja casado. Oferece moradia, água e luz. Escolaridade não exigida.

8. Chefe de Serviço de Limpeza: Atuar como líder de limpeza, responsável, perfil de liderança. Conhecimento com tratamento de piso e conhecimentos com equipamento de limpeza (enceradeiras, lavadoras de piso). Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo.

9. Eletricista de Instalações: Atuar como ½ oficial eletricista. Instalação e manutenção em sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Ensino fundamental completo. CNH: B

10. Encarregado de Obras: Experiência em obras civis na indústria. Comprovação em carteira. Ensino médio completo. CNH: AB

11. Fresador: Atua na usinagem de peças de metais ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em máquinas CNC, incluindo preparação, programação e ajuste. Faz ajuste e controle de ferramentas e realização de testes, envolvendo a atualização de layouts e ocorrências de manu8tençãom de máquinas. Ensino fundamental completo.

12. Garçom: Vaga temporária 60 dias. Trabalhar aos sábados, domingos, feriados e algum dia da semana quando necessário. Atender clientes no salão e servir. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo.

13. Gerente Comercial: Vaga para trabalhar em Itapira. Administrar as atividades de vendas, orientar vendedores e representantes, analisar performance da equipe visando o cumprimento de metas estabelecidas. Acompanhar os processos na pós-venda e prazo de entregas. Participar na definição das estratégicas de vendas, acompanhar indicadores. Pacote Office intermediário. Ensino superior completo. CNH: A

14. Instalador de Sistemas de Segurança: Instalação e manutenção em sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, câmeras, portão eletrônico entre outros. Ensino fundamental completo. CNH: B

15. Maçariqueiro: Cortar peças de ligas metálicas, maçarico, plasma e lixadeira. Conhecimento com maçarico, lixadeira e plasma. Ensino médio completo. CNH: B

16. Manicure: Profissional na área ou cursando. Necessário ter seu próprio material. Ensino fundamental completo.

17. Maquiador: Profissional na área ou cursando. Necessário ter seu próprio material.Ensino fundamental completo.

18. Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral: Vaga para trabalhar em Itapira. Trabalhar como mecânico de máquinas pesadas. Conhecimento específico em mecânica, mínimo de 12 meses de experiência. Escolaridade não exigida.

19. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

20. Mecânico de Suspensão: Conhecimentos em suspensão, freios, pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, entre outras atividades. Escolaridade não exigida. CNH: B

21. Motorista Entregador: Conduzir caminhão e realizar entregas em clientes da região de Mogi Guaçu, realizar conferência de mercadorias e notas fiscais, receber o pagamento feito pelos clientes. Vaga masculina. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: D

22. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de formação de operadores de Empilhadeira. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo. CNH: B

23. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos não conforme e retirada de amostras. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo.

24. Operador de Máquinas Operatrizes: Realizar usinagem em torno CNC de peças em materiais ferrosos e não ferrosos e fazer alterações necessárias em programas para corrigir deficiências e falhas. Interpretar ordem de fabricação e desenho técnico do produto e utilizar instrumentos de medição.

25. Pedreiro: Vaga Temporária – 180 dias. Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares, rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

26. Pintor Industrial: Experiência em pinturas industriais. Comprovação em carteira. Ensino fundamental completo.

27. Técnico Eletricista: Instalação e manutenção em sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Ensino fundamental completo. CNH: B

28. Técnico em Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada de equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Curso técnico em manutenção eletrônica.

29. Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática: Experiência em manutenção de computadores, conhecimento em informática, redes, acesso remoto, organização e pontualidade. Ter boa comunicação. Ensino médio completo ou técnico. CNH: B

30. Tosador de Animais: Necessária experiência em tosa com máquina e na tosa na tesoura. Escolaridade indiferente.

31. Vendedor Porta a Porta: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Não é necessário experiência. Será responsável pela prospecção externa dos clientes em formato pap (porta a porta), abordagem, panfletagem dos produtos aos clientes, cadastro dos clientes no sistema, negociação e fechamento das vendas. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 25/05/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 24/05/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

