EMPREGO? PAT oferece 144 vagas nesta terça (07)

1. Ajudante de Obras: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar área de trabalho. Efetuar pequenas manutenções nos equipamentos, limpeza de máquinas e ferramentas e verificar condições de uso e reparo de eventuais defeitos. Ensino fundamental completo.

2. Analista de Recursos Humanos: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário que possua 12 meses de experiência comprovada. Responsável por atender as demandas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Realizar entrevistas por competências técnicas, levantamento de histórico profissional, demográficas entre outras. Realizar entrevista de briefing junto aos gestores, realizar LNT e identificar necessidades, comportamento, demandas, foco. Elaborar materiais, planilhas, anúncios e demais atividades da área. Ensino médio completo.

3. Atendente de Balcão: (Temporária – 90 dias) Empresa oferece oportunidade para quem não tem experiência , e tem vontade de trabalhar. Efetuar atendimento ao público, manuseio de alimentos e operação de caixa. Possuir ensino médio completo ou estar cursando.

4. Atendente de Padaria: (Vaga Temporária – 90 dias, podendo ser efetivada). Atender clientes, oferecer um bom atendimento, ter iniciativa, agilidade, ter conhecimento com computador. Experiência de 03 meses em carteira ou carta de referência de trabalho anterior.Ensino médio completo.

5. Auxiliar Administrativo: Obrigatório que tenha curso ou esteja com curso de direito em andamento, ou área correlata. Informática com prática em Excel e site. Saber falar e escrever bom português. Atendimento ao cliente. Diferencial quem já tenha experiência no ramo imobiliário.

6. Auxiliar Administrativo: Responsável por auxiliar nas atividades junto a equipe de manutenção. Manter local limpo e organizado. Vaga masculina. Ensino médio completo.

7. Auxiliar de Cozinha: Auxiliar na cozinha. Necessário possuir conhecimentos em cortes, montagens de marmitas, limpeza e organização. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

8. Auxiliar Financeiro: Efetuar lançamentos de contas a pagar em sistema informatizado. Emitir cheques através de impressora, coletar assinaturas em cheques, bem como efetuar depósitos bancários conforme solicitação. Fará arquivos de documentos inerentes ao departamento e outros serviços mediante solicitação da gerência. Conhecimentos técnicos de administração. Experiência com informática, Word e Excel. Ensino médio completo

9. Auxiliar de Marketing: Obrigatório Concluído ou Cursando Técnico ou Superior na área. Possuir experiência na rotina, residir em Mogi Guaçu.

10. Auxiliar Técnico Mecânico: Conhecimentos em desenhos mecânicos, acompanhamento em projetos e orçamentos, atendimento técnico de clientes (desenvolvimento de desenhos e projetos), AutoCAD, excel, negociação com fornecedor, ter conhecimento em peças de usinagem e caldeiraria. CNH qualquer uma, para se locomover até o trabalho. Formado ou cursando projetos mecânicos ou desenho mecânico.

11. Borracheiro: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/consertar câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigido. CNH: B

12. Cabeleleiro: Necessária experiência na função. Escolaridade: Cursos de formação na área.

13. Cozinheira de Restaurante: Efetuar preparação de cardápios, ter liderança de equipe, conhecimentos em cortes de carne, montagem de marmitas, limpeza e organização. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB

14. Eletricista: Empresa solicita curso de eletricista.Trabalhar na região de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B

15. Eletricista de Manutenção Industrial: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em todos equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da Isso 9001, 14001 e OHSAS 18001. Demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica. Empresa oferece transporte fretado.

16. Garçom: Vaga temporária 60 dias. Trabalhar aos sábados, domingos, feriados e algum dia da semana quando necessário. Atender clientes no salão e servir. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo.

17. Manicure: Necessária experiência na função. Escolaridade indiferente.

18. Mecânico Eletricista de Autos: Efetuar troca de lâmpadas em geral. Diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro, manuseio de scanner e diagnóstico. Instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

19. Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral: Trabalhar como mecânico de manutenção em fundição de aço e ferro. Cursos referentes ao cargo. Ensino médio completo. CNH: AB

20. Mecânico de Manutenção de Máquinas de Costura: Vaga para trabalhar em Itapira. Experiência como Mecânico de máquinas de costura. Ensino médio completo.

21. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

22. Mecânico de Suspensão: Conhecimentos em suspensão, freios, pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, entre outras atividades. Escolaridade não exigida. CNH: B

23. Motorista de Caminhão Truck: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

24. Motorista Carreteiro: Necessária experiência comprovada em carteira. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

25. Motorista Operador de Betoneira: Necessária experiência comprovada como motorista e manuseio do equipamento betoneira. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH:

26. Operador de Retro-Escavadeira: Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: AD

27. Oficial de Serviços Gerais: Trabalhar como Ajudante Geral. Trabalhar na região de Mogi Guaçu. Não precisa experiência. Ensino médio completo. CNH: B

28. Oficial de Serviços Gerais: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção geral como jardinagem, poda de árvores, pintura predial e equipamentos. Limpeza e lavagem geral, ajudante de pedreiro e encanador. Ensino médio completo.

29. Oficial de Serviços Gerais: Saber utilizar roçadeira elétrica, máquina costal, soprador, aparador de grama e árvores. Jardinagem em geral. Ensino fundamental incompleto.

30. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de formação de operadores de Empilhadeira. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo. CNH: B

31. Operador de Empilhadeira Elétrica: Operar empilhadeira elétrica em supermercado. Ter curso de operador. CNH ativa AB. Ensino médio completo. Trabalho Escala 6×1.

32. Operador de Escavadeira Hidráulica: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo.CNH: A

33. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos não conforme e retirada de amostras. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo.

34. Operador de Reator (Produtos Químicos): Operador de reator em indústria química. Ter experiência na função comprovada em carteira. Ensino médio completo.

35. Operador de Rolo Compactador: Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil, terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

36. Pedreiro: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência comprovada em carteira. Atuar na construção das etapas de fundação, paredes e acabamento. Ter conhecimento sobre o emprego de materiais, ferramentas, equipamentos e técnicas utilizadas na construção. Ensino fundamental completo.

37. Pintor: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Dentre os serviços que o pintor de parede executa estão, pintura residencial, pintura de apartamentos e prédios, texturas em paredes, aplicação de verniz em portas e janelas de madeira, pinturas decorativas em móveis e paredes, entre outras atividades inerentes a função. Ensino fundamental completo.

38. Professor de Inglês: Experiência de 12 meses na função. Ser comunicativo e pró-ativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. Ensino médio completo.

39. Professor de Inglês: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário que possua inglês de nível avançado ou pré-avançado. Ter disponibilidade de horário. Ensino médio completo e curso de inglês.

40. Técnico em Manutenção Máquinas: Efetuar retirada, manutenção e instalação de equipamentos em campo. Abertura de bocas de visita de equipamentos, limpeza interna, instalação de juntas, preparação de superfícies para ensaios não destrutivos, abertura, inspeção , manutenção e calibração de válvulas de segurança, elaboração de relatórios de inspeção dos equipamentos. Possuir formação técnica em manutenção mecânica. CNH: B

41. Vendedor de Serviços: Atuar na área de vendas externas de planos funerários. Necessária experiência comprovada em vendas. Ensino médio completo. CNH: AB



VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

42. Auxiliar Administrativo: Experiência com rotinas administrativas. A deficiência não pode ser locomoção e intelectual. Ensino médio completo. Sexo indiferente.

43. Assistente de Vendas: Efetuar assessoria ao comercial e pós-vendas. Ter ensino médio completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 07/06/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 06/06/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.