EMPREGO? PAT oferece 119 vagas nesta quarta (03)

119 vagas distribuídas em 62 ocupações

1. ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO: Vaga para trabalhar em Itapira. Efetuar montagem de pias e lavatórios. Necessário possuir meios próprios para locomover-se até o local. Ensino médio completo. CNH: B

2. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA: Movimentador de carga e descarga. Serviço pesado. Desejável que já tenha trabalhado na função. Ensino médio completo. CNH: A

3. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuará trabalho de ajudante geral para carga e descarga de cereais. Escolaridade não exigida.

4. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: (Vaga Temporária por Tempo Indeterminado). Necessária experiência de 02 anos na função. Ensino médio completo.

5. AJUDANTE DE SERRALHEIRO: Necessário conhecimento com medidas (Milímetro e Polegada). Ensino fundamental completo ou curso Técnico Mecânica, Solda ou Metrologia.

6. AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE: Auxiliar no controle de qualidade em empresa de fundição de metais. Ter conhecimento em desenho mecânico, metrologia, interpretação de desenhos e instrumentos de medições. Ensino médio completo.

7. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Realizar atividades de manutenção, limpeza, ajustes em moldes e componentes, operar máquinas como esmirilhadeira, serra, furadeira, fresadora, etc. Ter ensino médio completo e Técnico em Mecânico de Usinagem, Operador de Torno ou Fresador.

8. AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL: Trabalhar como auxiliar .Necessária experiência em mecânica de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB – Desejável D.

9. AUXILIAR DE PIZZAIOLO: Experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos, auxiliar na preparação e processamento de alimentos e da massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades pertinentes a função. Horário de Trabalho: Segunda à Domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

10. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Necessária experiência na função comprovadas com carteira de Trabalho ou Carta de Referência. Necessário meio próprio para locomover-se até o local de trabalho. Realizar atividades relacionadas a limpeza e organização do local indicado pelo empregador.Ensino fundamental completo.

11. AUXILIAR LABORATÓRIO QUÍMICO INDUSTRIAL: Trabalhar em empresa de Fundição de Metais, ter habilidades com instrumentos de medição. Ensino médio completo, Técnico ou Superior em Química Industrial, formados ou cursando.

12. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função. Efetuar troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar ou consertar câmaras de ar. Escolaridade não exigida. CNH:B

13. CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO: (Vaga Temporária por tempo indeterminado). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função e possuir certificado de curso de desenho técnico na área. Ensino médio completo.

14. CALDEIRISTA: Necessário possuir conhecimento e experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ter conhecimento em caldeiraria. Escolaridade não exigida. CNH: B (Desejável).

15. CASEIRO: Pessoa para residir e cuidar do imóvel. Zelar pelo patrimônio, fazer pequenos reparos, serviços elétricos. Atividades de limpeza e manutenção em geral. Necessária comprovação em carteira ou carta de apresentação. Escolaridade indiferente.

16. CONTROLADOR DE ACESSO: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função. Ser pro ativo e organizado. Ter pontualidade e conhecimentos em informática. Possuir veículo próprio para se locomover até o trabalho (Empresa oferece ajuda de custo). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B

17. COSTUREIRA EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessário experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Empresa oferece transporte. Ensino fundamental ou alfabetizado.

18. COZINHEIRA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função com comprovação através de carteira de trabalho ou carta de referência. Cuidar do preparo e finalização de alimentos / comida. Assumir o fogão e o Buffet. Horário de trabalho das 15h às 23h. Ensino fundamental completo.

19. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidWorks.. De 21 a 55 anos. Cursando ou Concluído técnico ou tecnólogo na área de Engenharia Mecânica ou Produção. CNH: AB

20. ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimento em elétrica, e serviços de manutenção em geral, competência de organização, curso técnico e NR-10. Horário de Trabalho das 18h às 06h. Escala 12×36.

21. ELETRICISTA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS: Necessária experiência como eletricista de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB – Desejável D.

22. ELETRICISTA (REBOBINADOR DE MOTORES): Responsável por auxiliar atividades junto a equipe de manutenção, manter o local de trabalho organizado. Ensino médio completo.

23. EMPREGADA DOMÉSTICA: Necessária experiência comprovada em carteira na função . Ser responsável, discreta, organizada. Para Cozinhar, passar e limpar. Ensino fundamental completo.

24. EMPREGADA DOMÉSTICA: Necessária experiência nos afazeres domésticos. Diferencial que saiba cozinhar. Escolaridade indiferente.

25. ENFERMEIRO: Necessário que possua Coren Ativo; Trabalhar no sistema “Home Care”. Escala de trabalho: 12×36.

26. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário de estagiário, comissão por vendas ao ocorrer venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas. Vaga feminina.

27. ESTAGIÁRIO EM COMPRAS: Obrigatório estar cursando superior em Administração e possuir inglês fluente. Auxiliar no controle de requisições e demais registros de compras, nas avaliações para qualificações de fornecedores, elaboração de contratos para prestadores de serviços da empresa.

28. ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA: Obrigatório estar cursando superior em Engenharia Mecânica ou De Produção, Administração ou Tecnólogo em Projetos Mecânicos. Vaga exige inglês avançado. Auxiliar na análise de dados técnicos e elaboração de projetos com emissão de desenhos e AutoCAD e preenchimento de documentos técnicos. Auxiliar a produção com revisão de desenhos e orientações técnicas, na elaboração e acompanhamento de custos de projetos.

29. ESTAGIÁRIO EM VENDAS: Obrigatório estar cursando superior em Administração. Será um diferencial ter inglês intermediário. Responsável por todas as atividades operacionais do departamento e auxílio nas atividades no setor comercial.

30. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO): Necessário possuir conhecimento e experiência em funilaria, preferencialmente de caminhões. Escolaridade não exigida. CNH: B

31. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO): Necessária experiência comprovada em carteira como funileiro ou pintor automotivo. Ensino fundamental completo. CNH: B

32. INSPETOR DE QUALIDADE: Realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reportar os resultados das inspeções, a fim de orientar a elaboração de planos de prevenção e correção. Ensino médio ou Superior completo ou cursando na área. CNH: AB

33. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS EM GERAL: Necessária experiência na função. Realizar atividades referente a mecânica de autos. Ensino fundamental completo.

34. MECÂNICO ELETICISTRA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstica e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

35. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com Mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

36. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB – Desejável D

37. OFICIAL DE MANUTENÇÃO (AJUDANTE GERAL): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência comprovada com jardinagem, pedreiro, encanamento, limpeza, pintura e higienização. Efetuar manutenção geral em jardins, poda de árvores, pintura predial e equipamentos, limpeza e lavagem geral. Auxiliar pedreiro e encanador (quando necessário). Ensino fundamental completo.

38. OPERADOR ELETROMECÂNICO: Manutenção preventiva, prediativa e corretiva mecânica e elétrica, a fim de garantir a funcionalidade das máquinas, equipamentos convencionais e com CNC e robôs. Dentro das demandas do processo, leitura e interpretação de desenhos mecânicos, diagramas pneumáticos, instrumento de medição mecânico e elétrico. NR-12, manutenção predial e motores elétricos, montagem de sistemas pneumáticos, hidráulicos e painéis elétricos. Inversor de freqüência, CLP e IHM, pacote Office. Ensino Técnico na área. CNH: AB

39. OPERADOR DE CORTE E VINCO / HOT STAMP: Planejar a execução do serviço, ajustar e operar máquinas de corte e vinco automáticas (cilíndricas). Trabalhar em conformidade com as estritas normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Ter conhecimento sobre outras máquinas gráficas será um diferencial. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

40. OPERADOR DE ESCAVADEIRA: Operar equipamentos pesados com certificado. Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D

41. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: Operar de equipamentos pesados com certificado. Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D.

42. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pães e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas a função. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

43. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função e condução própria para chegar ao local de trabalho. Ensino Fundamental completo. CNH: B

44. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Holambra. Necessária experiência na função. Empresa oferece transporte e vale alimentação. Escolaridade não exigida.

45. PEDREIRO: Necessário que possua ampla experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

46. PINTOR (FUNILEIRO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS): Necessária experiência na função. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Escolaridade: Desejável ensino médio completo. CNH: AB – Desejável D.

47. PIZZAIOLO: Experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos. Trabalhar com a preparação de massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades pertinentes a função. Horário de Trabalho: Segunda à domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

48. POLIDOR DE METAIS: Vaga para trabalhar em Itapira. Experiência em polimentos em superfícies de inox, acabamento grau alimentício e escovado. Escolaridade não exigida. CNH: A ou B.

49. PROFESSOR DE INGLÊS: Necessária experiência de 12 meses na função. Ser comunicativo e pró-ativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. Ensino médio completo.

50. PROGRAMADOR DE MANUTENÇÃO: Efetuar controle de materiais, operar sistema informatizado, verificar e fiscalizar produtos recebidos. Ensino médio completo. CNH: AB

51. SOLDADOR: (Vaga Temporária por tempo indeterminado). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função e possuir certificado de curso de desenho técnico na área. Ensino médio completo

52. TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Necessário possuir Coren ativo. Trabalhar no sistema “Home Care”. Escala de Trabalho: 12×36.

53. TÉCNICO DE QUALIDADE: Função requer domínio em leitura e interpretação de desenhos técnicos, instrumentos de medição, ferramentas de qualidade, controles de processos, conhecimento em processos de fabricação. Realizar ensaios, medições, testes de produtos e relatórios. Definir plano de ação quando necessário. Demais atividades pertinentes a função. Ensino técnico mecânica, mecatrônica, plástico ou áreas correlatas, ou cursando tecnólogo ou superior em gestão de qualidade, produção, polímeros, engenharia mecânica, mecatrônica, produção ou áreas afins. CNH: A ou B.

54. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Técnico de Instalações. Residir em Estiva Gerbi. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B.

55. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Obrigatório Possuir formação técnica em segurança do trabalho. Conhecimento em laudos de insalubridade e periculosidade. CNH: B.

56. TÉCNICO INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA: Possuir experiência em instalação de sistemas de segurança (CFTV, Alarme, Cerca Elétrica,

Automatização de Portão, Controle de Acesso). Ensino médio completo.

57. TÉCNICO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA: Profissional irá efetuar manutenção em computadores, instalação de Software e Hardware. Necessário possuir conhecimentos em redes. Obrigatório curso técnico ou superior na área. CNH: B

58. VENDEDOR DE CONSÓRCIO: Realizar vendas internas e externas de consórcios de imóveis, automóveis, motocicletas, náuticos, máquinas. Elaborar propostas comerciais, visitas e reuniões presenciais e online, para demonstração do produto e fechamento de negócios. Fazer prospecção e captação de novos negócios. Realizar vendas com foco na excelência do atendimento. Experiência na área de vendas. Ensino médio completo. CNH: B.

59. VENDEDOR FERISTA: Fazer visitas nos clientes para efetuar a venda dos produtos comercializados pela empresa. Nas férias do promotor efetuará o abastecimento das gôndolas. Ensino médio completo

60. VENDEDOR INTERNO: Atividades da função: Conhecer o produto, fazer o atendimento ao cliente, cuidar da organização e limpeza do setor destinado, fazer pós venda com cliente. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B

61. VENDEDOR PORTA A PORTA: Necessária experiência na função. Efetuar vendas de fibras ópticas. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA )

62. ASSISTENTE DE VENDAS: Profissional irá trabalhar com assessoria ao comercial Pós Vendas. Ensino médio completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 03/ 08/ 2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 02/08/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.