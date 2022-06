EMPREGO? PAT disponibiliza 301 vagas para esta segunda (27)

301 vagas distribuídas em 44 ocupações

1. Açougueiro: (Vaga Temporária – 180 dias). Realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, desossar, preparação e conservação para utilização. Realizar limpeza de carnes vermelhas e brancas. Preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha. Experiência de 01 ano na função, comprovada em carteira ou apresentação de carta de referência. Ensino fundamental completo.

2. Açougueiro: Necessária experiência na função, produzir e efetuar os cortes de carnes, frango e temperados, atendimento ao cliente, montagem de balcões e exposição de carnes para atendimento ao cliente.

3. Ajudante de Churrasqueiro: Necessário conhecimento básico em cortes de carnes e frango. Ajudar na cozinha e na organização das mesas e no atendimento ao cliente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

4. Ajudante de Obras: Trabalhar em obra civil. Aprender novas funções e comprometimento com o trabalho. Escolaridade indiferente.

5. Ajudante em Montagem de Estruturas Metálicas: Será um diferencial quem tenha conhecimentos em montagem de estruturas metálicas e solda. Ensino fundamental completo.

6. Analista de Logística: Fazer roteiro de entregas, controle de custo operacional, análise e conferência de check list de veículos, montagem de cargas no sistema e acompanhar entregas. Curso superior completo ou cursando logística ou área correlata.

7. Assistente de Vendas: Planejamento de atividades de vendas especializadas e demonstração de produtos, realizar seu trabalho através de visitas a clientes. Representar comercialmente a empresa em visita a médicos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos e parceiros do trade. Trabalhar em Mogi Guaçu e cidades vizinhas. Gerenciamento de leads e marketing digital da empresa. Possuir carro próprio. Experiência com facebook, instagram e mídias digitais.Ensino superior completo. CNH: AB.

8. Atendente Balconista: ( Temporária como freelancer). Atender clientes, marcar pedidos na comanda, manter balcão organizado e limpeza do restaurante. Trabalhar como freelancer conforme necessidade da empresa. Ensino médio completo

9. Atendente de Balcão: (Temporária – 90 dias) Empresa oferece oportunidade para quem não tem experiência, e tem vontade de trabalhar. Contrato intermitente. Efetuar atendimento ao público, manuseio de alimentos e operação de caixa. Possuir ensino médio completo ou estar cursando.

10. Atendente de Farmácia (Balconista): Necessária experiência na função, efetuar atendimento ao público presencial e online, vendas, facilidade para resolução de problemas, pro atividade. Necessário conhecimento prévio em pacote Office e informática básica, além de bom convívio em equipe. Vaga feminina. Ensino médio completo.

11. Atendente de Restaurante: Vaga para trabalhar no Estado de São Paulo. Empresa oferece oportunidade para jovens em busca do primeiro emprego ou crescimento profissional. Não exige experiência. Disponibilidade para viagens e mudança. Ensino médio incompleto.

12. Auxiliar Administrativo: (Vaga temporária – 30 dias). Cuidar de rotinas administrativas em geral. Temporária por 30 dias ou até quando durar a parada. Necessária experiência de 01 ano na função. Ensino médio completo. CNH: B

13. Auxiliar de Escritório: Necessário experiência na função, trabalhar com telemarketing, recepção, vendas, conhecimento básico em informática. Vaga feminina. Ensino médio completo.

14. Auxiliar de Limpeza: (Vaga Temporária – 180 dias): Cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do local de trabalho. Ensino fundamental completo.

15. Auxiliar de Logística: Necessário que possua curso de Empilhadeira com reciclagem válida. Experiência em almoxarifado/inventário. Ensino médio completo. CNH: AB

16. Borracheiro: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Troca e conserto de câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigida. CNH: B

17. Caldeireiro: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ter experiência comprovada e conhecimento em Caldeiraria em Tanques e Reatores. Escolaridade não exigida.

18. Cartazeiro: Efetuar confecção de cartazes, banners e faixas promocionais. Ter boa caligrafia. Ensino fundamental completo.

19. Costureira em Geral: Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessário experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Empresa oferece transporte. Vaga feminina. Ensino fundamental ou alfabetizado.

20. Costureira em Geral: Necessário possuir conhecimentos básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Não exige experiência apenas conhecimento. Ensino fundamental completo.

21. Eletricista de Instalações de Prédio: Eletricista predial (obra civil). Passagem de mangueiras flexíveis, cabos, montagem de quadros desernegizados. Experiência na função. Escolaridade indiferente.

22. Encanador Industrial: Efetuar instalações hidráulicas, água fria, esgoto, leitura de projeto. Comprometimento com o trabalho. Experiência na função. Escolaridade indiferente.

23. Estágio em Recrutamento e Seleção: (Vaga Temporária 180 dias): Irá auxiliar no recrutamento w seleção, como triagem de currículos, agendamentos de entrevistas, divulgação de vagas através de sites de comunicação, controle de planilhas do setor, recepcionar candidatos, entre outras atividades, curso superior em administração ou área correlata, completo ou cursando a partir do segundo semestre.

24. Fiscal de Piso: (Vaga Temporária 180 dias): O profissional atuará na segurança do local, assegurando que as normas estabelecidas sejam seguidas. Ensino fundamental completo.

25. Jardineiro: (Vaga Temporária – 180 dias). Responsável pelas atividades de execução e manutenção de jardim, como conservação, limpeza, preparo de sementes, replantio, entre outras atividades. Experiência comprovada em carteira ou apresentação de carta de referência. Ensino fundamental completo.

26. Lavador de Carros: Efetuará a limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa; assim como remover resíduos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

27. Mecânico de Motocicletas: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece Custo alimentação e combustível para os candidatos de fora de Conchal. Escolaridade indiferente. CNH: AB

28. Montador Instalador de Toldos: Instalador de Toldos. Conhecimentos em ferramentas. Escolaridade indiferente. CNH: B

29. Motorista de Caminhão Truck: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

30. Motorista Carreteiro: Necessária experiência comprovada em carteira. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

31. Motorista Operador de Betoneira: Necessária experiência comprovada como motorista e manuseio do equipamento betoneira. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH:

32. Operador de Caixa: (Vaga Temporária 180 dias): Efetuar atendimento ao cliente, registrando as compras, realizando o recebimento em dinheiro e cartões, entre outras atividades inerentes a função. Experiência comprovada em carteira. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo.

33. Operador de Empilhadeira Elétrica: Operar empilhadeira elétrica em supermercado. Ter curso de operador. Ensino médio completo. CNH: AB

34. Operador de Escavadeira Hidráulica: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. CNH: A

35. Operador de Máquinas Fixas: Necessária experiência na função. Escolaridade indiferente.

36. Operador de Retro-Escavadeira: Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: AD

37. Operador de Rolo Compactador: Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil, terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

38. Pedreiro: Trabalhar em obra civil, aprender novas funções. Comprometimento com o trabalho. Escolaridade indiferente.

39. Porteiro: (Vaga Temporária – 180 dias). O profissional atuará no controle de entrada e saída de visitantes e colaboradores, entre outras atividades inerentes a função. Ensino médio completo. CNH: A ou B.

40. Professor de Inglês: Experiência de 12 meses na função. Ser comunicativo e pró-ativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. Ensino médio completo.

41. Repositor de Mercadorias: (Vaga Temporária 180 dias): Atuar na reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimento dos mesmos. Experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo.

42. Repositor de Mercadorias: Necessária experiência na função. Responsável pela reposição de produtos na empresa. Ensino médio completo.

43. Vigia de Espaço Confinado: Responsável por supervisionar entrada e saída de pessoas dentro de espaço confinado. Diferencial quem possua técnico segurança do trabalho. Escolaridade não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

44. Auxiliar Administrativo: Necessária experiência na função. Conhecimento em computador, controle de benefícios, controle de cartão de ponto, elaborar folha de pagamento, férias, rescisão, admissão. Orientar e realizar atendimento aos colaboradores. Preparar relatórios, coleta de dados, tratar documentos e registrar entrada e saída. Ensino médio completo ou Técnico em administração.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 27/06/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 24/06/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

