EMIA realizará exposição “Esse Tal de Rock and Roll” de 6 a 29 de março

A EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) realizará a exposição “Esse Tal de Rock and Roll” de 6 a 29 de março, no Centro Cultural, e terá entrada gratuita. Na inauguração, dia 6, haverá a apresentação da banda Trilogia Urbana, a partir das 20h.

A exposição contará através de pinturas de técnicas variadas a história do rock no decorrer décadas, desde os anos 50 até a modernidade, com foco em artistas e símbolos de cada época.

O projeto foi criado pelas professoras Andréia Nigra, Eli Cóvulo, Juliana Bueno e Valéria Darcadia e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e das empresas Choperia Tradição, Supermercados Big Bom e Associação Cooper 3R’s.