Em visita a Mogi Guaçu, deputado anuncia investimentos para iluminação do Campo do TG

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) esteve em Mogi Guaçu na manhã de hoje, 18 de junho, para anunciar, ao lado do prefeito Rodrigo Falsetti, a destinação de R$ 800 mil em investimentos à cidade por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. O recurso, voltado a obras de infraestrutura, será usado na ampliação do parque de iluminação pública da Praça Francisco Marchese, conhecida popularmente como Campo do TG.

Acompanhado pelo prefeito, pelo vice, Major Tuckumantel, e por vereadores, o parlamentar visitou o espaço e conheceu o projeto desenvolvido pela Prefeitura para transformar a área em um grande e estruturado complexo dedicado a atividades desportivas e de lazer.

“É minha missão e dever ajudar a cidade. Tenho esse compromisso com o Rodrigo, que faz um trabalho que é referência para toda a região. Assumo, desde já, também o compromisso de buscar mais recursos para tornar essa praça um cartão postal do município”, afirmou Zimbaldi.

De acordo com o prefeito, o investimento obtido com apoio do deputado é o pontapé inicial para uma série de intervenções programadas para o Campo do TG, que incluem ainda, num primeiro momento, criação de ciclovia e revitalização e ampliação de parquinhos e equipamentos voltados à prática de esportes.

“Essa é uma área muito utilizada pelas famílias de Mogi Guaçu. E vamos reforçar essa vocação criando uma estrutura de incentivo ao exercício da qualidade de vida”, disse o prefeito. “A iluminação que faremos com essa verba permitirá que todos possam curtir esse espaço com segurança também à noite. Um compromisso assumido em campanha e que será realizado”.