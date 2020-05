Em uma semana, DENGUE salta de 1314 casos para 1419 em Mogi Guaçu

A Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou na sexta-feira, dia 15, a atualização dos números da dengue em Mogi Guaçu. Neste ano foram feitas 4.113 notificações, com 1.419 casos confirmados, 132 pessoas aguardando resultados e 2.562 casos negativos.

Na Semana passada, sexta dia 08 a Vigilância Epidemiológica (VE) contabilizava 3.892 notificações, com 1.314 casos confirmados, 131 pessoas ainda aguardando resultados e 2.447 casos negativos.

Mogi Guaçu está em estado de alerta devido ao aumento no número de casos da doença em 2020. A região da UBS (Unidade Básica de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família) de Guaçu-Mirim continua sendo a região mais afetada, com 169 confirmações da doença.

Outras áreas da cidade que também estão sendo afetadas pela dengue é a região do Centro de Saúde e a Zona Norte, que confirmaram até agora, respectivamente, 156 casos cada.

A Secretaria de Saúde fará nova aplicação de inseticida com veículo a partir da segunda-feira, 18, e as aplicações acontecerão durante 3 noites. A secretaria pede que os moradores não saiam de suas casas no horário da aplicação.

Os locais que serão nebulizados são Parque Residencial Cambuí, Jardim Santa Helena, Desmembramento Furno, Jardim Maria Mendes e parte do Jardim Parque Cidade Nova.

O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue.

Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.