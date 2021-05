Em São Paulo, Prefeito Rodrigo Falsetti pleiteia viaduto para região dos Ypês

O Prefeito Rodrigo Falsetti esteve nesta quarta-feira (19) junto com o Deputado Estadual Barros Munhoz na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) em reunião com o diretor-geral, Milton Persoli.

Na pauta a discussão do projeto para viabilizarmos a construção de novo viaduto na Avenida Clara Lanzi Bueno, ligando o Jardim Novo à região dos Ypês através da Rodovia SP-342.

Participou da reunião ainda o Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, o Vereador Guilherme da Farmácia. Nas redes sociais, o Prefeito informou que as tratativas para um desfecho favorável foi extremamente proveitosa. Agora é aguardar.