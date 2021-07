Em reunião multisetorial, Prefeitura traça planos para fortalecimento do Turismo em Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti participou na manhã desta segunda-feira, 26 de julho, no Centro Cultural, de encontro voltado à discussão de ideias para fortalecimento do turismo de Mogi Guaçu. A reunião, primeira de uma série de encontros previstos, contou com a presença de secretários municipais e representantes da iniciativa privada vinculada ao setor.

De acordo com o prefeito, o trabalho abrange questões que se ocupam da gestão turística, cultura, meio ambiente e desenvolvimento urbano. “As ações previstas pretendem oferecer instrumentos adequados e integrados, entre os setores participantes, para ampliar os atrativos locais em diferentes segmentos do turismo”, comentou. “Vamos trabalhar fortemente ao longo dos próximos meses para elevar nossa cidade à condição de Município de Interesse Turístico, viabilizando novos investimentos e trazendo pessoas para conhecer nossa história, nossa gastronomia e nossas belezas naturais”.

O prefeito ressaltou ainda que muitas pessoas não conhecem os pontos históricos e de lazer de Mogi Guaçu e a relevância do setor para a recuperação econômica de forma geral. “A ideia é desenvolver um projeto para mudar esse cenário”, disse. “É uma área que proporciona grandes impactos econômicos. O turismo é a uma das maiores forças do setor de serviços”.

Para o secretário municipal de Cultura, André Sastri, e titular interino da pasta do Turismo, é necessário debater a implementação de soluções alternativas para destacar o potencial turístico da cidade. “O encontro teve essa finalidade: a troca de experiências entre todos os participantes, que buscam formas de trazer conhecimento para agregar no fortalecimento deste setor”, disse.

O trabalho desenvolvido está gerando ações concretas, parcerias e alianças entre os membros, que irão impactar diretamente no turismo de Mogi Guaçu como referência de gestão integrada e inovadora. “O grupo debateu os instrumentos, ferramentas e processos que podem contribuir com esse objetivo”, ressaltou o secretário.

Além de André Sastri, estiveram presentes na reunião os secretários municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Marcelo Vanzella Sartori, e de Esportes e Lazer, Raphael Locatelli, que deram suas contribuições para o início do desenvolvimento do projeto que será apresentado para análise no próximo encontro, agendado para o dia 16 de agosto no Centro Cultural.