Em reunião com Rodrigo Falsetti, Ingredion apresenta novo projeto e confirma geração de 150 postos de trabalho

A partir de agosto do ano que vem, a Ingredion Brasil, instalada em Mogi Guaçu, passará a utilizar biomassa como principal combustível para a geração de energia térmica no lugar do gás natural, que é combustível fóssil e, portanto, não renovável. A mudança, resultado de parceria com a ComBio Energia, deverá gerar cerca de 150 novos empregos diretos e dezenas de outros indiretos. O projeto foi apresentado nesta quarta-feira, 18 de maio, pelas empresas ao prefeito Rodrigo Falsetti, em reunião promovida no Paço Municipal.

As obras de transição energética começam em maio de 2022 e estão previstas para terminar em agosto de 2023. Os interessados em parte destas vagas poderão, desde já, se inscrever pelo site https://combio.gupy.io.

“A biomassa é fonte mais limpa de energia e essa mudança vai acarretar em redução de emissão de CO² e outros gases de efeito. É um investimento que a empresa está fazendo visando soluções que sejam econômica e ambientalmente eficientes na geração de vapor”, comentou Glauber Furtado, gerente de engenharia da Ingredion, ao informar que a construção da unidade de Produção de Vapor começa ainda esse mês.

Além da apresentação do novo projeto, representantes da empresa confirmaram que continuam com a política de disponibilizar projetos que beneficiem a comunidade, em especial os estudantes da rede municipal de ensino.

“Estivemos na Ingredion no ano passado para tratar de parcerias. A empresa, aliás, participou do rateio da iniciativa privada pela abertura de novos leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19”, lembrou o prefeito. “Reconhecemos a importância desse novo projeto, que irá gerar emprego e renda aos guaçuanos. A Prefeitura acredita na força de parcerias e está de portas abertas para novas ações que beneficiem a nossa comunidade”.

O vereador Natalino Tony Silva participou da reunião, bem como representantes das empresas: Marcos Dias, Glauber Furtado, Carlos Lima, Viviane Pereira e Roberto Verás.