Em parceria com a ISA CTEEP, teatro móvel Emcena Brasil chega à Mogi Mirim

Realizado pela Companhia Abareteatro, em parceria com a ISA CTEEP, maior transmissora privada de energia elétrica do País, o teatro móvel do Emcena Brasil chega à Mogi Mirim, nos dias 10 e 11 de setembro, das 16h às 21h, com entrada gratuita, na Praça 250 Anos ( Em frente ao Centro Cultural) Centro.

O projeto, que transformou um contêiner adaptado em palco, conta com o talento de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos de circo e mamulengo, típico fantoche do Nordeste.

O Emcena Brasil é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. A visita do projeto à Mogi Mirim tem indicação da Isa Cteep e parceria da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura.

“Apoiar projetos como o do Emcena Brasil, que estimulam o senso de cidadania e o protagonismo jovem, é uma forma de afirmar nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e integrar as ações da agenda ambiental, social e de governança (ESG) da companhia”, afirma Ana Carolina David, gerente de comunicação e sustentabilidade da ISA CTEEP.

Abaixo, confira a programação completa:

1º DIA 10 Setembro (sábado)

16h

EM BUSCA DO SEGREDO ESQUECIDO

Teatro para crianças

17h

ATIVIDADES RECREATIVAS

18h

AS PELEJAS DE BENEDITO COM O BOI SURUBIM NA FAZENDA DO CORONEL LIBÓRIO

Teatro de Mamulengo

19

CINE CURTA BRASIL

Cinema

20h

MALABARINDO

Circo

2º DIA 11 Setembro (domingo)

16h

ANTES QUE O GALO CANTE

Teatro para crianças

17h

ATIVIDADES RECREATIVAS

18h

AMIGOS DA NATUREZA

Contação de Histórias

19h

CONVIDADO LOCAL

20h

ARIANO – O CAVALEIRO SERTANEJO

Teatro para adultos

Serviço: EMCENA BRASIL – UM SHOW DE CULTURA PERTINHO DE VOCÊ

Local: PRAÇA 250 ANOS – EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL – CENTRO – MOGI MIRIM/SP

Dias: 10 e 11 de SETEMBRO

Horário: 16h00 às 21h00

Entrada: GRATUITA

Classificação: LIVRE

ASSESSORIA EMCENA BRASIL

Luciana Marques lucianamarques@abareteatro.com.br 13 99788 6827

Sobre a ISA CTEEP

Com uma equipe de cerca de 1.400 colaboradores, a ISA CTEEP está presente em 17 Estados, operando uma complexa rede de transmissão por onde trafegam 33% de toda a energia elétrica transmitida no Brasil e 94% do Estado de São Paulo. Seu sistema elétrico é composto por aproximadamente 21 mil km de redes de linhas de transmissão e 142 subestações (ativos em operação e em construção) com tensão de até 550 kV. Privatizada em 2006, o principal acionista é o Grupo Multilatino ISA, que detém 35,82% do capital total.