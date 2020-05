Em operação conjunta da PM e GCM, seis são detidos com maconha e cocaína

Os PMs Sargento Robson, Cabo André e Soldado Alan em conjunto com os GCMs da Equipe de ROMU Camargo, Daniel e Souza realizavam patrulhamento pela região leste da cidade no final da noite desta quarta (20), quando abordaram três pessoas pela Rua Orlandino de Abreu no Jardim Zaniboni I onde nada de ilícito foi encontrado, porém ao revistarmos o veículo Ford Fiesta de propriedade de T.V.B, foi localizado 54 pinos de cocaína.

De imediato os agentes adentraram na residência onde estavam os abordados e localizaram mais três pessoas, no local foi localizado a quantia de R$ 3.000,00 e cerca de 300 gramas de maconha, sendo em 2 tabletes, um dos abordados portava maconha e dinheiro também.

O Sargento Robson foi em diligência na casa do A.F. que estava no local pela Rua Mamborê no Jardim Ypê III onde foi localizado 350 pinos de cocaína.

Drogas, dinheiro e os seis abordados foram encaminhados para a Central de Polícia onde foram autuados em flagrante por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, R.C.J de 37 anos, A.P.S de 26 anos, A.F de 34 anos, T.V.B de 38 anos e L.S.C 19 anos.