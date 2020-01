Em Mogi Mirim a Câmara prepara abertura de concurso público

A Câmara de Mogi Mirim está preparando a abertura de concurso público. A Fundação Vunesp será responsável pela aplicação do processo seletivo.

Os cargos, vagas e salários ainda não foram informados e serão divulgados quando do lançamento do edital, previsto para sair até o fim do mês de fevereiro.



O edital de contratação da Fundação Vunesp já foi publicado. A última seleção promovida pela Câmara de Mogi Mirim ocorreu entre o fim 2013 e início de 2014. A empresa Publiconsult divulgou dois editais com 3 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Foram abertas vagas para Procurador Jurídico, que exigiu graduação de nível superior em Direito e inscrição na OAB, tendo remuneração de R$ 2.417,48 por jornada de trabalho de 20 horas semanais; recepcionista, de ensino médio completo e salário mensal de R$ 1.290,48; e servente/copeira, de nível fundamental completo e com rendimentos de R$ 1.241,22 mensais.

Os servidores recebem ainda benefícios de biênio, quinquênio, sexta-parte e vale-alimentação para todos os cargos.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim