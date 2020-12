Em mais uma denúncia, PM prende homem que possuía arma de fogo ilegal

Os PMs Sargento Robson, Soldados Alan e Pozzer com apoio do Cabo Robson e Celegatti foram apurar nesta quarta (09) uma denúncia de que um homem identificado como sendo P.P.G. de 43 anos e morador na Rua Élcio Rodrigues no Jardim Novo II tinha dentro de sua residência a posse de uma arma de fogo ilegal.

Na determinada residência, foram recebidos pelo denunciado que confessou ter um revólver calibre 38 e 13 munições de maneira ilegal. P.P.G. foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, pagou fiança no valor de R$ 1.500 e vai responder em liberdade.