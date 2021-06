Em mais uma ação da ROCAM, traficante é preso em flagrante

A Equipe de ROCAM (CB PM Moreira e SD PM Maganha) em patrulhamento pelo Jardim Novo Itacolomy, na tarde desta terça (29), precisamente pela Rua Divino Bueno de Godoy, local este conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordou C.C.O., que ao ver a aproximação dos militares tentou sair disfarçadamente andando.

Em busca busca pessoal ao abordado, foi localizado no bolso de sua jaqueta a quantia de 55 pinos de cocaína, 10 pedras de crack acondicionados em saquinhos plásticos transparente e R$ 39,00. Indagado a respeito das drogas e o dinheiro localizado, confessou estar no tráfico pelo local e que havia pego as drogas de um outro indivíduo para realizar a venda, pois está desempregado e precisando de dinheiro e que hoje era seu primeiro dia de venda pelo local .

Foi dada voz de prisão ao acusado pela prática prevista no ART. 33 tráfico de drogas da lei 11.343/06, ele foi apresentados na Central de Polícia Judiciária, sendo ratificado a voz de prisão pela autoridade de polícia judiciária, onde permaneceu preso a disposição da Justiça.