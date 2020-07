Em mais uma ação contra o tráfico de drogas, equipe GAM prende homem com cocaína

Os GCMS da equipe de GAM (Grupo de Apoio Com Motos) Sérgio e Marcel m patrulhamento pelo Jardim Fantinato nesta quinta (02) local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram um indivíduo mexendo em um cano de água fluvial na via pública, que ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga.

Ao ser abordado e submetido a busca pessoal, foi localizado em seu poder, no bolso da blusa, 3 kits de cocaína, contendo em cada um 28 unidades, e ao retornar no local onde o autor estava mexendo foi localizado mais 8 kits de cocaína, contendo em cada um 28 unidades, entorpecente semelhante, com que estava com o autor.

O traficante recebeu voz de prisão e resistiu, sendo necessário o uso dê força física moderada para contê-lo, foi conduzido no UPA zona Norte, onde passou por exame clínico, autor entorpecente foram apresentados no plantão policial da CPJ, a Delegada Dr. Juliana tomou ciência dos fatos ratificando a voz de prisão ao autor, ficando o mesmo à disposição da justiça.