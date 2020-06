Em mais duas diligências contra o tráfico, CANIL e ROMU apreendem grande quantidade de cocaína

Sexta (05)

Equipe Canil da GCM, com apoio do Comandante Adorno, em averiguação no Condomínio René de Paula ao lado do Centro Esportivo Pelezão no Jardim Ypê II e Santa Marta, com o auxílio da cadela de faro Babi, obtiveram êxito em localizar dentro de um carrinho de bebê 150 pinos de cocaína, logo em seguida em uma caixa de energia, Babi com seu faro apurado localizou uma sacola, contendo um saco de pó branco, supostamente cocaína (348g), balança de precisão e uma folha contendo a contabilidade do tráfico.

Objetos apresentados todos na Central de Polícia Judiciária onde a autoridade de plantão ciente, apreendeu todos os objetos.

Sábado (07)

Em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, na Zona Leste de Mogi Guaçu, na tarde deste sábado (06), a equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) realizaram uma grande apreensão de cocaína, que já estava acondicionada em tubetes, prontos para a venda.

Segundo os membros da equipe, os GCMs Edson, Everton, Gonçalves e Vedovato, por volta das 15h30 quando realizavam um patrulhamento preventivo pelo bairro, avistaram um suspeito na rua Mario Jacinto.

Era um adolescente, identificado como L.R.R, que demonstrava certo nervosismo. Por causa disso, os GCMs resolveram abordá-lo. O menor foi submetido a uma revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele.

No entanto, em uma sacola que ele carregava, os GCMs localizaram oito pacotes com 28 tubetes de cocaína cada um, totalizando 227 tubetes, que iria render mais de R$ 2 mil ao adolescente

Com L.R.R também foram achados R$ 20, possivelmente resultado da venda de dois tubetes. O adolescente foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi ouvido pela autoridade de plantão e, posteriormente, liberado ao responsável.