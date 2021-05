Em encontro com Ministro, Rodrigo apresenta pleitos para a Educação de Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti se encontrou nesta sexta-feira, 30 de abril, com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante reunião realizada em São João da Boa Vista com prefeitos e secretários da região.

Acompanhado pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e pelos secretários municiais de Educação, Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato, e de Governo, Ivan Carlos Pinheiro, ele apresentou projetos e pleitos de Mogi Guaçu por investimentos no setor. Os pedidos contemplam obras de ampliação em creches e unidades de ensino, bem como a construção de cobertura em quadras poliesportivas de escolas da rede municipal.

“Essa foi uma oportunidade importante para trocarmos experiências com outros prefeitos e, acima de tudo, para levarmos ao representante da Educação no Governo Federal nossas reivindicações”, ressaltou Rodrigo, que se diz otimista com a apoio que vem sendo demonstrado por lideranças em São Paulo e em Brasília às solicitações de recursos feitas até aqui.

Segundo ele, especialmente diante da crise, é essencial a contribuição dos Governos Estadual e Federal para obtenção de recursos e execução de obras e melhorias nos municípios.