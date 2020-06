Em duas ocorrências de tráfico de drogas, GCM tira mais de 800 pinos de cocaína das ruas

A primeira ocorrência foi elaborada pela equipe de ROMU, com os GCMs Edson, Gonçalves, Everton e Vedovato, eles estavam em patrulhamento pelo Jardim Ypê Pinheiro no final da noite desta terça (02), quando avistaram uma mulher em atitude suspeita, ao ser abordada, a mesma saiu em fuga pela via jogando um pacote, ela foi aborda e revistada pela GCM Camila foi localizado 5 pinos de cocaína no bolso da bermuda da mulher e na sua bolsa R$ 60,00. No pacote que a mulher tentou dispensar foi localizado 58 pinos com cocaína.

Droga apreendida no Jd. Ypê Pinheiro

Infratora da lei apresentada na Central de Polícia Judiciária e autuada em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas.

Já nesta quarta (03), a equipe de Canil e patrulhamento com viatura de área, em diligência no centro Esportivo Pelezão, no Jardim Ypê II, foram averiguar uma denúncia de que próximo ao muro do condomínio René de Paula, alguns indivíduos haviam corrido após ver as viaturas.

Os GCMs se deslocaram nas proximidades do tal muro e com auxílio da Cadela de faro Babi, próximo a uma caixa de energia, foi localizado 760 pinos, ninguém foi preso. Drogas apresentada e apreendida na Central de Polícia Judiciária.