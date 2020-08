Em duas ocorrências de tráfico de drogas, GCM apreende maconha e cocaína, um foi preso

Na primeira ocorrência, os GCM da Equipe de CANIL patrulhavam a região da Praça da Juventude no Jardim Fantinado na terça (25), sentido a área pantanosa. Pelo local ser usualmente utilizado para tráfico e acondicionamento de entorpecentes, a cadela de faro Babi foi empregada e localizou na densa vegetação um pote de plástico contendo 42 porções de maconha pesando 0,544 gramas. Com apoio do Subcomandante, Supervisor e demais viaturas foi realizado o patrulhamento nas imediações para a localização dos indivíduos, sem êxito. Entorpecente apresentado e apreendido pela Autoridade Policial de Plantão na CPJ.

Na segunda ocorrência, nesta quarta (26), os GCM da Equipe de GAM, Rabelo e Neto patrulhavam a Rua Conchal na Vila São Carlos, quando avistaram um indivíduo em um terreno sem construção, o mesmo revirava dois invólucros contendo em um 57 pinos de cocaína e no outro 9 porções de maconha. D.F.G. de 23 anos foi conduzido junto com a droga para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante delito criminoso de Tráfico de Drogas.