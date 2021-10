Em colisão com poste, idosa se fere e neta de 4 anos na cadeirinha sai ilesa

Por volta das 17h30 desta quarta (20), a condutora de GM Celta, placas de Mogi Mirim colidiu contra um poste na Avenida Mogi Mirim, em frente a UNIMED, próximo a divisa com Mogi Mirim.

Segundo apurado no local, a condutora de 67 anos perdeu o controle do veículo e bateu frontalmente contra um poste que fica no canteiro central, ela acabou tendo uma fratura no nariz, no banco de trás, a neta de 4 anos que estava na cadeirinha e no cinto de segurança nada sofreu, no entanto, ambas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para cuidados médicos.

Os GCMs Coutinho e Acácio atenderam a ocorrência, o veículo com a documentação em dia foi entregue a familiares e ficou aos cuidados da seguradora

Fotos: Rodrigo Fernandes

Gosta do Mogi Guaçu Acontece? Colabore com o nosso trabalho independente. Copie e cole nosso PIX e doe qualquer valor para ajudar que o nosso conteúdo seja mais constante e de maior qualidade.



Nossa chave PIX:



39a79963-e92e-4aaf-a497-7d2a95f2248c



Rodrigo Fernandes da Silva/Caixa Econômica Federal/ Agência: 4151 Conta: 1288 000000754434581-6