Em buscas de assaltantes, Policiais Rodoviários apreendem celular furtado com suspeitos

Os Policiais Militares Rodoviários Renato e De Jesus em patrulhamento com vistas as motocicletas ocupada sempre por dois indivíduos que praticam roubo pelas imediações da Rodovia SP-147 e SP-340 se depararam com a motocicleta Honda/CG 125 de placas CFJ8F81 conduzida por T. P. S. e passageiro M. M. na altura do KM 56 da SP 147 (Mogi Mirim – Itapira) ambos trajados similarmente aos indivíduos que praticam os roubos.

Houve um breve acompanhamento e os PMRs conseguiram abordar a dupla já perímetro urbano de Mogi Mirim/SP. Feito a abordagem nada de ilícito fora localizado, porém em consulta ao sistema Prodesp do celular em que o condutor possuía, constatou como produto de furto por Americana/SP em 2019, ocorrência apresentada na Delegacia de Mogi Mirim/SP, onde autor foi autuado por Receptação.