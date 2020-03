Em ação contra cinco suspeitos, PMs encontram dois procurados e arma de fogo; todos foram presos

A equipe de Força Tática composta pelo Sargento Oscar, Cabo Fabiano e Cabo Luciano durante patrulhamento pela região central na tarde desta quinta-feira (19), com vistas a indivíduos que estão cometendo roubo/furto de veículos, deparou com o automóvel GM Spin, placas de Sorocaba/SP ocupado por 05 indivíduos, os quais ao notar a presença da viatura policial esboçaram atitude suspeita.

De imediato foi dado sinal de parada, o qual foi ignorado, sendo abordado no interior do estacionamento do Shopping Boulevard. O condutor identificado como sendo Y. H. A. M., passageira do banco dianteiro B. S. G., passageiros do banco traseiro N. B. F., K. M. B. e R. S. R..

Realizada busca pessoal nada de ilícito foi localizado com os ocupantes, porém ao revistar o carro, foi localizado sob o banco dianteiro do passageiro um revólver marca Rossi cal .38 municiado com 5 projéteis intactos, sendo que nenhum dos ocupantes confessou ser o proprietário do armamento.

Ao pesquisar a documentação de todos, os PMs descobriram que havia um mandado de prisão em desfavor de N. B. F., condenado a 5 anos e 3 meses e um mandado de prisão em desfavor de R. S. R. condenado a 3 anos.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão aos 5 indivíduos. Indiciados, veículo e arma de fogo foram encaminhados e apresentados na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a Autoridade Policial de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante e elaborou o boletim de ocorrência de Porte de arma de fogo/Associação Criminosa/ Procurados Capturados, permanecendo todos os indiciados detidos à disposição da justiça.

Apoiaram na ocorrência os PMs Sub Tenente Pozzer, Cabo Evangelista, Sargento Amarildo, Cabo Goulart, Cabo Édson e Soldado Scarabello.

Fotos: Rodrigo Fernandes/MGA