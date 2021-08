Em ação conjunta entre GCM e PM, quadrilha de traficantes é presa em flagrante

Na noite desta terça-feira (24), a equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio da Força Tática da Polícia Militar, prendeu uma quadrilha de traficantes no Jardim Florestal, em Estiva Gerbi.

Seis homens foram detidos e uma grande quantidade de drogas apreendida: cocaína, crack e maconha, localizadas numa casa que seria usada para armazenamento e distribuição de entorpecentes na cidade estivense.

Um dos homens presos, possivelmente o chefe do tráfico, tem uma longa ficha criminal que soma cerca de 400 anos de condenação por uma série de crimes: tráfico de drogas, roubo, furto e até sequestros.

Os GCMs receberam uma denúncia anônima acerca do armazenamento de drogas em uma residência na zona leste.

Ao chegar ao local, os guardas avistaram um adolescente que tentou fugir ao ver as viaturas, mas foi detido com drogas.

Na residência denunciada, os policiais encontraram outros cinco homens, que estavam cortando e embalando drogas para a comercialização.

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida com apoio do cachorro de faro Maradona: 270 pedras de crack embaladas e prontas para o consumo, 127 pinos com cocaína, 125 gramas de maconha, 283 gramas de crack em pedra bruta, dois pés de maconha, 52 pinos vazios, várias facas para cortar as drogas e uma balança de precisão.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), em Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão retificou o flagrante e determinou a prisão dos cinco homens e apreendeu o adolescente.

A ação policial foi contou com o trabalho dos GCMs Del Passos, Paulo, Veiga, Gonçalves, Nunes, Vieira, Rodrigues, além comandante Tomaz e do secretário de segurança pública, Tadeu e ainda os PMs da Força Tática Sargento Leandro, Soldado Arbeli e Felipe.