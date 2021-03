Em 15 dias, casos de dengue aumentam 100% em Mogi Guaçu

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por intermédio da Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou nesta quinta-feira (18), os dados da dengue em Mogi Guaçu em 2021. No total, foram registrados 12 casos positivos, 15 pessoas aguardam os resultados e outras 359 testaram negativo para a doença. No último dia 05, eram seis os casos, ou seja, um aumento de 100% em menos de 15 dias.

A Zona Norte é a região com mais casos confirmados, já que possui 5 registros da doença. A recomendação da Prefeitura para evitar que os números cresçam no município, o pedido é que se mantenha o quintal limpo e evite deixar expostos objetos que possam acumular água, principalmente vasos de flores e garrafas, outro problema sério, são as calhas, devem ser vistoriadas com frequência.