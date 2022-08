Elektro instala 6.049 lâmpadas de LED tubular em 110 prédios municipais

6.049 lâmpadas de LED tubular foram instaladas em 110 prédios municipais de Mogi Guaçu por meio do projeto Energia Mais Eficiente da concessionária Neoenergia Elektro. As novas lâmpadas substituem as lâmpadas fluorescentes com o objetivo de reduzir o consumo de energia destes locais em até 40%.

Os recursos utilizados no projeto foram do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações, que são viabilizadas em parceria com as Prefeituras e entidades dos municípios, já contemplou mais de 600 instituições.

Entre os prédios municipais beneficiados estão o Centro de Especialidades Médicas (CEM), Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Marta, UPA Jardim Novo II, Santa Casa de Misericórdia, Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (Apae), centros de atendimento de serviços sociais e também de alguns centros esportivos, escolas municipais, unidades de saúde, entre outros.

Iluminação Pública

A Administração Municipal também continua regularizando as solicitações de reparos de iluminação pública da cidade. Segundo relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), 1.440 pedidos foram executados durante o último mês de julho, o que reduziu em 80% as demandas da população.

A empresa RT Energia e Serviços que é a responsável pela execução dos trabalhos de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de reparos da rede em ruas e avenidas de Mogi Guaçu conta com três equipes que rodam a cidade 24 horas por dia.

Os moradores podem solicitar gratuitamente reparos em postes de iluminação pública pelo link disponível no Portal do Governo em www.mogiguacu.sp.gov.br na aba principais serviços. Depois, é só clicar em Problemas Iluminação Pública (https://mogiguacu.notificacao.gestoriluminacaopublica.com.br/municipio/2610) e cadastrar a notificação. Pelo site, o morador poderá formalizar a reclamação e ainda pode contribuir ao informar o tipo de reparo ao preencher o formulário com o endereço do local a ser visitado pelas equipes. Pelo canal, o munícipe poderá consultar a notificação.

Além do site, a população pode utilizar o aplicativo disponível no Google Play com o nome Mogi Guaçu IP para realizar o pedido de reparo e também pode solicitar para a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018 ou na Ouvidoria do Munícipio pelo número 156.