Eleições Municipais 2020: Conheça todos os candidatos, para prefeito e vereador

Acontece no dia 15 de novembro de 2020 as eleições municipais em todo o Brasil. Em Mogi Guaçu, temos 6 candidatos para prefeito e centenas para vereador.

Veja quem são os candidatos a prefeito em ordem alfabética:

Alex Tailândia, candidato ao cargo de Prefeito em Mogi Guaçu-SP pelo REPUBLICANOS (10) na coligação Mogi Guaçu Muda de Verdade . Natural de Mogi Guaçu – SP, Alexandro de Araújo nasceu em 28/11/1975 e tem 44 anos de idade. Coronel Costa, candidato ao cargo de Prefeito em Mogi Guaçu-SP pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro na coligação PRTB (28) . Natural de Mogi Mirim – SP, Benedito Pereira Costa Junior nasceu em 17/06/1963 e tem 57 anos de idade. Daniel Rossi, candidato ao cargo de Prefeito em Mogi Guaçu-SP pelo Partido Liberal (22) na coligação Avançar com Experiência . Natural de Andradas – MG, Daniel Rossi nasceu em 07/09/1958 e tem 62 anos de idade. Marcelo Costa, candidato ao cargo de Prefeito em Mogi Guaçu-SP pelo Partido dos Trabalhadores (13) na coligação REVOLUCIONA GUAÇU . Natural de Mogi Guaçu – SP, Marcelo Samuel da Costa nasceu em 19/06/1978 e tem 42 anos de idade. Marçal, candidato ao cargo de Prefeito em Mogi Guaçu-SP pelo Solidariedade (77) na coligação MAIS POR VOCÊ. MAIS POR MOGI GUAÇU . Natural de Mogi Guaçu – SP, Marçal Georges Damião nasceu em 20/06/1961 e tem 59 anos de idade. Rodrigo Falsetti, candidato ao cargo de Prefeito em Mogi Guaçu-SP pelo Cidadania (23) na coligação MOGI GUAÇU, UM NOVO TEMPO, NOVAS HISTÓRIAS . Natural de Mogi Guaçu – SP, Rodrigo Falsetti nasceu em 23/07/1976 e tem 44 anos de idade.

Candidatos a Vereador.

– Alex Tailândia do Republicanos é coligado com os Patriotas, confira os candidatos a vereador desta chapa:

– O Coronel Costa é do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) e conta com chapa única para vereador, confira:

– Daniel Rossi é do PL (Partido Liberal) e conta com o apoio do atual prefeito Walter Caveanha (PTB) sendo ele o atual vice-prefeito, ele tem o apoio dos partidos PSL / PC do B / PTB / MDB / PSB . Confira a lista:

– O candidato petista conta com o apoio do PSOL, confira os candidatos:

– Marçal do Solidariedade conta com o apoio de mais três partidos, o PODEMOS / DEM / AVANTE, confira:

– Rodrigo Falsetti, atual Presidente da Câmara de Vereadores é do Cidadania e conta com o apoio dos partidos PROS / REDE / PV / PSDB / PSD, confira todos os candidatos:

