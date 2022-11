Eleições – milhares de manifestantes pedem Intervenção Federal com ajuda do Exército

Não aceitando as manobras jurídicas praticadas pelos padrinhos do Partido dos Trabalhadores no Supremo Federal que habilitaram o político mais corrupto da história do Brasil e talvez do mundo para concorrer às eleições majoritárias no país, milhares de pessoas protestam desde segunda-feira (31) em todo o Brasil.

Lula teria vencido por 60 milhões de votos contra mais de 58 milhões de Jair Bolsonaro do PL, mesmo as evidências mostrando que a popularidade de Bolsonaro é muito maior, fato este demonstrado nas ruas de todo o país, Lula sequer conseguia frequentar um restaurante sem ser vaiado e hostilizado.

Há suspeitas de fraude na contagem dos votos nas urnas, como não pode ser comprovada por auditoria, já que o Superior Tribunal Eleitoral e Federal não permitiu, a fraude está sendo suspeitada de que não ouve isonomia no pleito.

Censura aos apoiadores de Jair Bolsonaro foram impostas nas redes sociais e até mesmo para parte da imprensa e a propaganda eleitoral, principalmente no Nordeste, única região do país onde Lula venceu, houve manipulação para que apenas o petista tivesse seu discurso propagado, fato este já comprovado e ignorado por quem deveria zelar pela transparência e isonomia da disputa.

Rodovias da região sofrem com paralizaçôes desde segunda e a adesão ao movimento vem crescendo, mesmo com ordem do Ministro do Supremo Alexandre de Morais para a Polícia agir com rigor, o agronegócio, acusado demagogicamente de ser fascista pelo ex-presidiário Lula já está parando a produção e o movimento só cresce a cada hora.

Jair Bolsonaro se pronunciou no final desta terça (01), não reconheceu Lula como vencedor e defendeu o direito de ir e vir, defendeu o direito à livre e pacífica manifestação e deixou claro que a Direita não promove violência como as manifestações da Esquerda, vide o MST e afins.

A expectativa é de que Jair Bolsonaro se pronuncie e reconheça a derrota ou até mesmo consteste algo, no entanto em reunião com Ministros do Supremo ainda nesta terça (01), ele disse que pleito “acabou e agora é olhar para frente”, segundo Fachin.