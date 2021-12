Educação vai iniciar inscrições para vagas em três creches do município

A Secretaria Municipal de Educação inicia na próxima sexta-feira, 17 de dezembro, as inscrições para preenchimentos de vagas em três creches de Mogi Guaçu.

As vagas são direcionadas às crianças nascidas entre 01/04/2018 a 31/03/2020. Para o ano de 2022, serão disponibilizadas 294 vagas, que serão ofertadas de acordo com a ordem de chegada.

São 98 vagas disponíveis no CEI (Centro Educação Infantil) Ernst Mahhe, no Ypê Pinheiro, 84 vagas para o CEI Maria Therezinha Boretti de Almeida, no Ypê Amarelo, e outras 112 vagas no CEI Lar Menino Jesus, no Jardim Santa Terezinha.

Para efetivar a inscrição, os pais ou responsáveis devem comparecer na sexta-feira (17), no horário das 7h às 18h, à sede de uma das três creches citadas e apresentar cópia da certidão de nascimento da criança e cópia do comprovante de endereço.

Após essa data, as inscrições continuarão sendo feitas na Secretaria de Educação, localizada na Avenida dos Bandeirantes, 945, Parque Cidade Nova, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3831.9777.