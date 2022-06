Educação promove capacitação para os profissionais sobre o espectro autista

A Secretaria Municipal de Educação realizará nos dias 13, 14 e 15 de junho uma capacitação para 360 profissionais da rede municipal de ensino sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A capacitação tem carga horária de oito horas e será dividida em três equipes, sendo uma turma a cada dia. A formação será no salão de festa Espaço Livre, no Jardim Samira.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, explicou que objetivo da capacitação é contribuir com os profissionais da área para que, desta forma, possam melhor trabalhar com os alunos autistas. “Este público aumentou significativamente nas escolas municipais. O conteúdo proposto vai além do olhar do diagnóstico”, disse.

Paulo Paliari contou que o curso será dividido em momentos teóricos desde a conceituação do transtorno e práticas para possibilidades de ações pedagógicas do Desenho Universal de Aprendizado (DUA). “Os profissionais receberão orientações de organização do espaço escolar, desenvolvimento das habilidades sociais e sobre a utilização de brincadeiras como instrumento para desenvolver essas habilidades”, falou.

Neste momento estarão envolvidos na formação todos os professores de Educação Infantil II (1ª e 2ª etapas), da Escola Municipal Ensino Infantil (Emei) – Integrada, do Ensino Fundamental I e do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Ceape). Também será para as equipes do Centro de Inovação e Capacitação (CIC) – Fundamental I, de Educação Especial e gestão de Educação Infantil e ainda para auxiliares de educação inclusiva, interlocutores de libras e estagiários, coordenadores do Fundamental I e diretores de Organização de Sociedade Civil (OSC) de Educação Infantil.