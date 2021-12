Educação não fará inscrições para vagas em creches de 20 a 31 de dezembro

A Secretaria Municipal de Educação informa que entre os dias 20 e 31 de dezembro de 2021 não estará fazendo inscrições para preenchimento de vagas nos CEI’s (Centros de Educação Infantil) e Emei’s (Escolas Municipais de Educação Infantil) – período integral de Mogi Guaçu. A suspensão temporária se faz necessária para que seja realizada a organização das vagas para o ano letivo de 2022.

O cadastramento retorna a partir do dia 3 de janeiro de 2022 e somente as segundas e quintas-feiras das 8hh às 11h e das 13h às 16h, na sede da Secretaria de Educação. É importante destacar que para a inscrição no período integral em Emei é necessário que os pais ou responsáveis já tenham garantido a vaga para meio período.

A Secretaria de Educação fica localizada na Avenida dos Bandeirantes, 945, Parque Cidade Nova. Mais informações por meio do telefone (19) 3831.9777.