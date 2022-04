Educação divulga lista dos selecionados para o subsídio do transporte universitário

Nesta terça-feira, 26 de abril, a Secretaria Municipal de Educação divulgou a lista dos estudantes deferidos para receber o subsídio do transporte universitário em 2022. Como todo o processo de cadastramento foi realizado de forma online, o candidato deve utilizar o seu login e senha de inscrição para conferir os selecionados por meio do link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/servicos/22/subsidio-de-transporte.html.

Os candidatos deferidos no processo de subsídio de transporte universitário deverão enviar o formulário com dados bancários (ver anexo 1 ao final do link de acesso) devidamente preenchido. Caso não o tenham feito ainda, os universitários têm até o dia 10 de maio para enviar o formulário para o e-mail: subsidio-transporte@edu.mogiguacu.sp.gov.br.

Quem teve o pedido indeferido pode entrar em contato com as assistentes sociais do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (CEAPE) pelo telefone (19) 3811.8020 para maiores informações até o próximo dia 3 de maio.