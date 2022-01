Educação atua para levar às escolas merenda escolar com mais qualidade nutritiva

A Secretaria Municipal de Educação está priorizando para o ano letivo de 2022 uma merenda escolar com alimentação mais equilibrada e nutritiva para os alunos da rede municipal de ensino. No momento, a pasta se prepara para o retorno das aulas presenciais no próximo dia 31 de janeiro.

Para garantir uma merenda de qualidade, com alimentação escolar saudável e balanceada, contribuindo para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes por meio da oferta de cardápios elaborados, equipes de nutricionistas da Secretaria seguem um cronograma de trabalho de acordo com os objetivos propostos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Durante a elaboração dos cardápios, estamos procurando valorizar as necessidades nutricionais por faixa etária e período escolar (parcial e integral), os hábitos alimentares, os alimentos naturais, frescos e ricos em nutrientes”, explicou a diretora do departamento da merenda escolar, Regiane Binatti.

A merenda escolar do munícipio atende 25 Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 32 Escolas Municipais de Ensino Infantil, 21 Centros de Educação Infantil e, ainda, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e o Ceape (Centro de Apoio Pedagógico Especializado), totalizando 18.493 estudantes. Para atender esta demanda, serão investidos mais de R$ 22 milhões ao longo do ano.

“Temos que planejar, organizar e executar ações que demonstrem a importância da alimentação na aprendizagem dos alunos. Garantir maior variedade e qualidade nutricional na merenda escolar, assegurando assim a permanência dos estudantes nas unidades escolares”, finalizou Binatti.