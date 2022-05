É campeão: Geração de Ouro leva o título do Sessentão

O 3º Campeonato Master de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu conheceu o campeão da temporada 2022: o Geração de Ouro/MC. A conquista da equipe foi assegurada com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o rival Vila Dias F.C. O jogou foi disputado neste domingo, 9 de maio, no centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista.

O jogador Evilázio marcou o gol do título do Geração de Ouro, aos 23 minutos do 2º tempo. O elenco vencedor recebeu o troféu Bibiano Francisco Elói. O artilheiro do Sessentão foi o atleta do Vila Dias, José Luiz, com oito gols anotados. Já os goleiros menos vazados foram Gaizeiro e Junior, sendo os dois do time Geração de Ouro, que sofreram quatro gols durante a competição.

O 3º Campeonato Master Sessentão abriu oficialmente o calendário de eventos esportivos da modalidade em Mogi Guaçu. Além dos times do Geração Ouro/MC e Vila Dias, a competição contou ainda com as equipes C.A. Itaqui, Martinho Prado Júnior, S.E. Jardinense, Comercial F.C./Paulista F.C. e E.C. Ypê Pinheiro.

Classificação final

1º) Geração de Ouro/Tinta MC (Campeão)

2º) Vila Dias/Mogi Mirim (Vice-campeão)

3º) Comercial/Paulista F.C.

4º) C.A. Itaqui

5º) S.E. Jardinense

6º) Martinho Prado F.C.

7º) E.C. Ypê Pinheiro