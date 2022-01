Durante a madrugada, GCM registra capotamento no Centro

Por volta da 05h00 da manhã deste domingo (09), um casal teve leves escoriações em um capotamento na Rua Vereador João da Rocha Franco.

Segundo apurado pela GCM, o condutor seguia pela referida via, quando por motivos não informados acabou perdendo o controle do carro, invadiu a calçada e atingiu o muro de uma residência. O impacto causou o capotamento do veículo.

A frente da residência ficou toda destruída. O SAMU esteve presente a acabou socorrendo a jovem acompanhante para o Hospital.

Fotos:Renan Araújo