Dupla é presa pela PM por receptação de caminhonete roubada

Os PMs Sargento Amarildo, Cabo Scarabello e Ramalho em patrulhamento pela zona norte de Mogi Guaçu na noite desta terça (22) na prevenção de atos ilícitos, redução de índices criminais receberam uma informação de um popular que pela Avenida Basílio Brugneroto, esquina com a Rua Francisco Colla, no Jardim Ypê V havia um veículo caminhonete na cor escura nos fundos de uma residência abandonada em uma área de mato atrás do imóvel.

Ao chegarem no local informado, os PMs deram de cara com dois jovens ao redor da caminhonete Nissan/ Frontier produto de roubo no dia 20 de novembro.

Um dos jovens ainda tentou correr do local, mas foi detido. Eles disseram que estavam no local e que iriam devolver o veículo para a vítima, o terreno onde estava a caminhonete é de propriedade do pai de um deles.

Diante das circunstâncias foi dada voz de prisão a ambos os jovens e posteriormente foram conduzidos juntamente com o veículo até a Central de Polícia Judiciária para apresentação da ocorrência, onde o Delegado de Plantão após ciência dos fatos autuou ambos pelo crime de Receptação de Veículo.

Um dos jovens pagou fiança no valor de R$ 2.400 e responderá em liberdade, já o comparsa foi recolhido e segue preso á disposição da Justiça.

O Veículo foi restituído à vítima.

Apoiaram na ocorrência, os PMs:



1° Ten Dominihaki

Cb Bruno

Cb Caires

Sd Alan

1°Ten PM Yuri

Cb Guimarães

Cb Timóteo