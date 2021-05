Dupla é presa pela GCM após furto na antiga Sandvick

Após denúncias recebida por intermédio do telefone da GCM (153) no final da tarde desta segunda (24), os GCMs foram averiguar nas redondezas da antiga empresa Sandvick (Jardim Esplanada) que dois indivíduos saíram do local carregando duas barras de ferro pesando 90 quilos quilos cada uma.

De imediato, os dois sujeitos foram localizados nas proximidades da antiga linha férrea próximo a empresa Ingredion, um deles ainda tentou se evadir, mas foi detido.

A pratica do furto foi confirmada e ambos os meliantes foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde foi constatado que um dos bandidos era evadido do sistema prisional desde 2019, quando não retornou de uma “saidinha de Natal”, ambos foram autuado s pelo crime de Furto.

Ocorrência apresentada pelos GCMs Daniela e Melo e contou com apoio de diversas viaturas da GCM.