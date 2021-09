Dupla é detida na SP 340 com carne furtada de frigorífero

Na noite de quinta-feira (2), na Rodovia SP 340, os Policiais Rodoviários Cabo Renato e Soldado Anthoni apreenderam uma carga de carne furtada e que seria vendida clandestinamente em Mogi Mirim.

Por volta das 21h00 os PMRs realizavam um patrulhamento pela rodovia quando no km 166, trevo com a Avenida Pedro Botesi em Mogi Mirim, sentido Campinas, desconfiaram de um Fiat Stylo trafegando em baixa velocidade, fato este incompatível com a rodovia e resolveram realizar uma abordagem de rotina. Nada de ilícito foi constatado com o motorista e com o passageiro.

Após uma revista no interior do veículo, os PMRs acabaram encontrando 10 peças de carne embaladas com o rótulo da empresa Bom Sabor, da cidade de Limeira. Após contradições sobre a origem da carne, o passageiro acabou confessando o furto no frigorífico onde trabalha.

Segundo informações do furtador, a carne seria revendida para um comprador em Mogi Mirim, o qual a identidade dele não foi informada.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu onde foi registrado o furto e ambos ficaram presos.