Dupla de assaltantes é presa pela GCM após roubo em supermercado

Os GCMs Romualdo e Diego estavam em patrulhamento e abordagem pela Rua Conchal, Vila São Carlos na tarde desta quinta-feira (07), quando receberam a informação de que um roubo estava em andamento pelo Supermercado Lopes na Rua Bauru, mesmo bairro.

De imediato se deslocaram para o local e assim que chegaram avistaram um dos ladrões sofrendo uma tentativa de linchamento. De imediato o mesmo foi detido com um malote contendo R$ 6.430 da vítima e ele estava em poder de uma faca, a qual foi usada no roubo ao proprietário do supermercado, pertences da vítima também foram recuperados.

Um segundo criminoso correu, mas foi alcançado e detido também pelo GCM Romualdo, em poder dele havia uma chave de carro, a qual constatou que era de um GM Corsa verde, o mesmo usado no crime pelos meliantes e que se encontrava em frente ao estabelecimento. Populares tentaram ainda linchar os dois criminosos, mas com apoio de toda a corporação da GCM, a situação foi controlada.

Com os dois criminosos detidos, os GCMs conduziram ambos para a Central de Polícia Judiciária, eles foram autuados e presos ficando à disposição da Justiça. O veículo usado no crime também foi apreendido junto com a faca. Dinheiro e bens pessoais da vítima foram devolvidos.