Dupla de assaltantes é presa em flagrante; eles tinham acabado de roubar um motocicleta

Os PMs de Força Tática, Sargento Amarildo, Cabo Calábria e Soldado Scarabello estavam em patrulhamento pela zona sul de Mogi Guaçu no final da noite deste domingo (19), quando receberam a informação pela REDE COPOM via rádio de que dois bandidos mediante ameaça de arma de fogo subtraíram um motocicleta da marca Suzuki nas proximidade da Choperia Tradição, que fica na Avenida Luís Gonzaga de Amoedo Campos, Bairro Areião e fugiram sentido Mogi Mirim.

Os PMs que estavam próximo se depararam com os bandidos pela mesma avenida e mesmo com a tentativa de fuga dos marginais, ele foram abordados e detidos. L.C. S. e o menor infrator R.E.A.V. confessaram a prática do roubo, além da motocicleta, eles haviam levado também um Smartphone.

Bandidos, bens roubados e a vítima foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária para conhecimento dos fatos pelo Delegado de Plantão, o qual determinou a prisão e apreensão dos criminosos, bens devolvidos para a vítima. Apoiaram na ocorrência ainda, os PMs de Força Tática Cabo Luciano e Fabiano.