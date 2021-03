Duas pessoas foram socorridas após colisão entre carro e caminhonete

Mais um acidente de trânsito foi registrado pela GCM no início da tarde deste sábado (06).

Segundo apurado, a condutora de um GM Celta invadiu a preferência em um cruzamento que existe na Avenida Tancredo Neves, no Jardim Igaçaba e foi atingida por uma caminhonete Chevrolet S10 que seguia sentido Rodovia SP 340, o Celta saiu do Igaçaba e iria seguir sentido Centro.

Ambulância do SAMU e Resgate foram acionados, no entanto, a condutora da caminhonete foi socorrida sem ferimentos pelo SAMU, mas em estado de choque e um adolescente no Celta com ferimentos bem leves foi encaminhado ao hospital pelo Resgate.

Ocorrência elaborado e registrada pelos GCMs Regina e Pelegrino.

Fotos Exclusivas: John Everte