DROPS MGA (Informações que precisamos saber, discutir e formar opiniões)

O objetivo do DROPS MGA é levar informações dia a dia de informações atualizadas sobre todos os temas que envolvem a nossa vida em Mogi Guaçu e Brasil.

E para começar neste dia 20 de maio de 2020:

– Política e Cidade: Após queda de aduela (ponte) na Vicinal Mogi Guaçu – Distrito de Martinho Prado Junior no dia 27 de fevereiro de 2020, há quase três meses atrás, a incompetente Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, por intermédio da Secretaria de Obras e Viação anunciou que a obras para restabelecer o acesso só começarão no final de julho, alegam dificuldade em licitação e contratação de uma empresa para fazer a obra, ou seja, serão mais de seis meses o povo daquela região, cerca de três mil moradores que precisam se deslocar para Mogi Guaçu que estão usando desvios por estradas de terra com condições precárias. RESUMO: Uma cidade que tem dois Engenheiros Civis no Executivo, o Prefeito Walter Caveanha e o Vice Prefeito Daniel Rossi e mais um na Secretaria de Obras, Salvador Francelli não consegue dar uma resposta imediata para um problema tão simples, sem dizer que poderia ter sido evitado, É UM ABSURDO SEM TAMANHO, É O ÁPICE DA INCOMPETÊNCIA, eleições vem aí, ou o povo acorda ou seremos escravos deste tipo de politicalha o resto da vida.

"Em dia com mais de mil mortes…" Vocês continuam mentindo assim porque:



a) acham que ninguém está vendo;

b) acham q a angústia geral está pouca;

c) não estão nem aí para quem de fato está morrendo.



PS: foram 225 óbitos nos últimos três dias. Os demais ocorreram anteriormente. — Guilherme Fiuza (@GFiuza_Oficial) May 20, 2020 Segue o link oficial do Governo Federal sobre o real número de mortos. https://t.co/ULwGNWdLEW?amp=1

– Já notou que nos governos passados ninguém dava bola pro Enem? Que só aparecia Enem quando dava escândalo de venda de provas ou quando era adiado por gestão ruim? Ano passado foi obsessão o assunto Enem. Esse ano estão usando o coronavírus para que finalmente consigam o objetivo. @ArthurWeint

O @minsaude divulga orientações para tratamento da Covid-19, onde a Cloroquina pode ser ministrada em casos leves, com recomendação médica e autorização do próprio paciente/família. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

– Colunista da Folha diz que “chegou a hora de regular as mídias sociais” https://conexaopolitica.com.br/politica/colunista-da-folha-diz-que-chegou-a-hora-de-regular-as-midias-sociais/ Olha os comunistas aí!!

Portugal não registra efeitos colaterais da cloroquina, diz diretora-geral de Saúde – Opinião Crítica https://t.co/9GoKIrW3xE — Gisele Santos 🇧🇷❤️ (@Gi_Conserva) May 20, 2020

Assim falou Luiz Inácio Lula da Silva: "Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para que as pessoas percebam que apenas o Estado é capaz de dar a solução."



Duvida? Então assista! pic.twitter.com/N2gxrlq5Q4 — Caroline De Toni (@CarolDeToni) May 20, 2020

O tenente-coronel que mandou descer o cacete nos manifestantes pacíficos é do PSOL e curte Tati quebra barraco! pic.twitter.com/NqHhYoDCy9 — Allan Frutuozo (@allan_frutuozo) May 20, 2020

Com o acompanhamento de mortos dia a dia da epidemia, podemos ter a noção da tragédia brasileira em relação à criminalidade.



São 40 a 60 mil homicídios por ano nas últimas décadas, sob cumplicidade da extrema-imprensa, sempre preocupada em garantir os direitos "dos manos". — Leandro Ruschel (@leandroruschel) May 20, 2020

Nesta semana, ainda termos mais DROPS MGA