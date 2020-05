DROPS MGA #2: A Mídia à serviço do CAOS e Comunismo; veja muito mais assuntos

A PF, em parceria com a PC do Pará, deflagrou nesta quinta-feira (21/5) a Op Olho de Hórus, em Altamira/PA, com o fim de combater o desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações do Fundo Municipal de Educação.https://t.co/nPTDknzmEN pic.twitter.com/hPsR7vl1IG