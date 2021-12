Drogado batia na mãe em busca de dinheiro; foi preso pela PM

Na tarde de quinta-feira (16), uma equipe da Polícia Militar, composta pelo Sargento Vinícius e os Soldados Lima e Kaetsu, acabaram com a valentia de um procurado da Justiça, procurado, justamente por violência doméstica e ameaça contra a própria mãe.

Os PMs receberam um comunicado, via Copom (190), que o suspeito estaria na Rua Jandiro Rodrigues, no Jardim Progresso, Zona Sul da cidade. A guarnição se deslocou até o local, com o apoio de mais duas viaturas para tentar localizar o procurado.

No entanto, após algum tempo, a busca mostrou-se infrutífera. Mesmo assim, os PMs insistiram nas buscas e localizaram a mãe do suspeito. Ela contou aos PMs que o filho, viciado em drogas, rotineiramente, vinha até aquele endereço para furtar dinheiro dela, além de pertences e objetos da residência. Para isso, fazia uso de violência e ameaça.

Ela esclareceu ainda, que o filho poderia estar escondido em uma residência pelo bairro Jardim Califórnia. Com essa informação em mãos, os PMs foram até esse bairro da Zona Leste, onde após algumas buscas, descobriram o possível paradeiro do foragido.

Um cerco policial foi armado na rua Guerino Papa. No entanto, o procurado percebeu a presença dos PMs e ainda tentou fugir pelos fundos da casa.

Porém, ele se deu mal e foi capturado por uma viatura que já o aguardava nos fundos do imóvel, antevendo essa possibilidade de fuga.

O procurado foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) onde foi ratificada a voz de prisão. O pilantra também foi indiciado por violência doméstica e extorsão, permanecendo preso e à disposição da justiça. Também estavam nesta ocorrência o Cabo Cazalli e os Soldados Celegatti, Svidzinski e Caroline.