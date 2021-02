Dra. Ana Lívia Bagatini inaugura unidade referência em dermatologia em Mogi Guaçu

A renomada dermatologista Dra. Ana Lívia Bagatini, reconhecida em Mogi Guaçu pela qualidade do seu trabalho e atendimento, inaugura sua nova clínica na cidade. O espaço, que leva o seu nome, abre as portas para os pacientes a partir desta terça-feira, 09 de fevereiro, e conta com especialistas e procedimentos estéticos inovadores e inéditos em Mogi Guaçu.

A nova estrutura, localizada à Rua Wilson Antônio Brunelli, n° 90, no bairro Bela Vista, tem 400m² e traz ao público um espaço amplo e aconchegante, com três salas de atendimento de dermatologia: uma para consulta, outra para procedimentos injetáveis, além dessas, há uma sala exclusiva de aparelhos e cirurgias ambulatoriais. Vale ressaltar que além da Dra. Ana Lívia Bagatini, a clínica contará com um cirurgião plástico, uma fisioterapeuta e uma enfermeira especializada para atender o público. “A ideia é trazer novos profissionais e ampliar os serviços em Mogi Guaçu. Estamos preparados para atender toda a demanda da cidade e também da região, com uma equipe de renome, aparelhos de última geração e um atendimento especial”, ressalta Ana Lívia.

Dentre os procedimentos estéticos que serão realizados na Clínica Dra. Ana Lívia Bagatini estão: toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e estimulador de colágeno. Também serão utilizadas tecnologias de ponta, como laser e ultraformer 3 – ultrassom macrofocado e microfocado. Algumas cirurgias plásticas ambulatoriais como blefaroplastia, bichectomia e lipoaspiração da papada também poderão ser feitas no espaço, assim como tratamentos de laser, criolipólise e limpeza de pele.

“Vamos manter o nosso trabalho de referência em Mogi Guaçu em um espaço totalmente novo, aconchegante e repleto de exclusividades. Mais do que uma Clínica, estamos inaugurando um novo modelo de atendimento de procedimentos estéticos, fortalecendo nosso relacionamento com os clientes e preparados para receber novos parceiros”, finaliza Ana Lívia Bagatini.

Os atendimentos devem ser agendados pelos telefones (19) 3831.2827 ou (19) 97107.2727.

Serviço

Inauguração: Clínica Dra. Ana Lívia Bagatini

Quando: 09 de fevereiro de 2021

Onde: Rua Wilson Antônio Brunelli, 90 – Jardim Bela Vista, Mogi Guaçu – SP

Horário de funcionamento:Segunda a sexta-feira das 10h00 às 19h00

Telefone: (19) 3831-2827 / WhatsApp (19) 97107-2727

Sobre a Dra. Ana Lívia Bagatini

Médica pós-graduada em dermatologia, a Dra. Ana Lívia Bagatini atende em sua clínica em Mogi Guaçu. Participou do mutirão da Cruz Vermelha de São Paulo em 2016, e participa de diversas palestras e cursos nacionais e internacionais. Ana Lívia tem como objetivo ajudar o paciente a recuperar a autoestima e confiança. A médica realiza procedimentos modernos de acordo com as tendências do mercado, como injetáveis com ácido hialurônico, skinbooster, bioestimuladores, entre outros.