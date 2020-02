Dra. Ana Lívia Bagatini é referência em procedimentos dermatológicos na Região Metropolitana de Campinas

Moda entre as celebridades e influenciadores, os procedimentos estéticos têm conquistado o mercado brasileiro. A harmonização facial é um dos tratamentos que se popularizou em 2019, e consiste em um conjunto de intervenções estéticas com objetivo de tornar o rosto mais belo. Os injetáveis, como o ácido hialurônico, também foram procurados por pacientes em busca de uma melhor autoestima. Para se realizar esses procedimentos, deve-se procurar um médico especializado. A Dra. Ana Lívia Bagatini realiza esses procedimentos e outros em sua clínica em Mogi Guaçu.

A Dra. Ana Lívia é médica graduada pela Universidade Anhembi Morumbi em 2013 e pós-graduada e especializada em dermatologia ISMD (Instituto Superior de Medicina). Participou do mutirão da Cruz Vermelha de São Paulo em 2016. Trabalha na área de dermatologia clínica e estética desde a graduação, e tem como objetivo ajudar seus pacientes a recuperar a confiança, a qualidade de vida e a beleza. Em constante busca de aprimoramento, Ana Lívia já participou de diversos cursos e palestras pelo país, entre eles o de anatomia em cadáver fresco, realizado no final do ano passado em Miami.

Outros serviços oferecidos pela doutora são tratamentos alinhados com as demandas e tendências do mercado, como injetáveis com ácido hialurônico com a técnica MD Codes (procedimento que codifica pontos específicos da face que devem ser preenchidos com o ácido), toxina botulínica preventiva, skinbooster (procedimento injetável que hidrata a pele), bioestimuladores (tratamento injetável que estimula a produção do colágeno) como hidroxiapatita de cálcio, radiesse e sculptra, laser e MMP (microinfusão de medicamentos na pele).

A especialista em dermatologia atende todos os públicos, em especial mulheres de faixa etária entre 30-60 anos que buscam tratamento individualizado. Suas pacientes já relataram que o tratamento ajudou-as a poder encarar o espelho novamente. Em conjunto, em suas redes sociais, a médica oferece dicas de beleza e saúde.

