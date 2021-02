Dr. Aram Sakzenian, médico guaçuano tem morte confirmada por família

A filha do Dr. Aram Sakzenian, médico guaçuano confirmou por intermédio de sua página no facebook a morte do pai.

Há informações de que o médico estaria com sua caminhonete na Rodovia MG 290 em um trecho entre a cidade de Ouro Fino e Borda da Mata, próximo ao trevo de Inconfidentes, sul de Minas Gerais e teria por motivo ainda a ser apurado caído em uma ribanceira na noite do sábado (13)

Informações ainda da Polícia Militar Rodoviária é que que o local é de difícil acesso e o médico teria sido encontrado no final da noite desta segunda (16).

Maiores informações desta fato lamentável durante o dia de hoje.