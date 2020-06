Dos casos de Covid-19 em Mogi Guaçu, 90,6% estão curados ou em casa

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu nesta quinta-feira (19), das 342 pessoas que foram testada positivas pelo vírus chinês covid-19 na cidade, 310 ou 90,6 % já estão curadas e em casa, sendo que 46 destas estão em quarentenas, ou seja assintomática (sem sintomas) ou com sintomas bem leves.

Oito pessoas estão internadas em quartos comuns, mas isoladas. Oito pessoas em UTI, com complicações mais graves, geralmente pessoas com comorbidades, o que nunca é divulgado. 14 pessoas morreram desde o começo da pandemia, ninguém sabe ao certo também se o vírus causou a morte destas pessoas, ou se elas tinham graves comorbidades e iriam morrer de qualquer forma, estes dados não é possível saber, pois segundo protocolo não está sendo realizados exames de necropsias em mortos detectados com o covid-19. Ainda há duas mortes suspeitas.

O honesto seria divulgar o dia-a-dia do andamento do combate ao vírus chinês desta forma, na minha opinião. A imprensa tradicional, aqueles que são jornalistas diplomados e a própria Secretaria de Saúde divulga os dados assim:

“Nas últimas 24 horas mais 20 casos de corona vírus”, “Morre a décima vítima de covid-19”, “Mais um óbito é registrado pelo corona vírus”, “Morre mais um idoso”, e por ai vai.

Infelizmente esta é a mesma estratégia da mídia em todo o mundo, pois é lucrativo e da IBOPE. O objetivo é alastrar o medo, causar pânico para implantar uma narrativa de que a quarentena funciona, dando neutralidade a todo tipo de contraponto, ou seja, desonesto. Rodrigo Fernandes