Dono de cão vítima de maus tratos é multado em R$ 3 mil após abandono e morte do animal

Na última quinta-feira (26), um cão da raça Pintcher, vítima de maus tratos foi multado em R$ 3 mil após abandonar o mesmo em uma clínica veterinária no Bairro do Lote.

Segundo os Policiais Militares Ambientais Cabos Everaldo e Silva que atenderam a ocorrência, a médica veterinária que trabalha na clínica os acionou após constatar que ele era vítima de maus tratos e que o cão não resistiu as inúmeras doenças que tinha contraído e veio a óbito.

Além dos maus tratos constatados, o dono do animal o abandonou pela clínica não arcando cos os custos do tratamento. Diante dos fatos, o mesmo foi localizado pelos Policiais e elaborado o Auto de Infração Ambiental na modalidade de multa simples e no valor de R$3.000,00 por infringir 29 da Resolução SMA 48/14, bem como o infrator responderá na esfera penal nos termos do artigo 32 da Lei Federal 9605/98.